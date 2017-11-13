В понедельник, 13 ноября, в двух районах Пензенской области назначили новых глав администраций.
Так, в Нижнеломовском районе руководителем органа местного самоуправления стал Николай Уракчеев, до этого дня исполнявший обязанности главы. Он был и. о. с 29 сентября, когда его кандидатуру единогласно одобрил депутатский корпус собрания представителей.
Перед этим районной администрацией руководил Юрий Теплов, письменно отказавшийся от исполнения обязанностей 29-го числа.
В Наровчатском районе главой администрации по решению конкурсной комиссии была назначена Алевтина Решетченко, ранее возглавлявшая этот орган с приставкой «и. о.».
До Решетченко главой администрации Наровчатского района являлся Александр Водопьянов. 27 сентября он покинул пост в связи с истечением срока контракта, а с 18 октября стал и. о. главы администрации Городищенского района.
«Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин поздравил новых глав администраций и пожелал им успешной и плодотворной работы», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото с сайтов администраций Нижнеломовского и Наровчатского районов.
приятная в Наровчате. Жаль, что не на родину в Белинский район, в родное село бы дорогу сделала.