13.11.2017 | 14:23

В понедельник, 13 ноября, в двух районах Пензенской области назначили новых глав администраций.

Так, в Нижнеломовском районе руководителем органа местного самоуправления стал Николай Уракчеев, до этого дня исполнявший обязанности главы. Он был и. о. с 29 сентября, когда его кандидатуру единогласно одобрил депутатский корпус собрания представителей.

Перед этим районной администрацией руководил Юрий Теплов, письменно отказавшийся от исполнения обязанностей 29-го числа.

В Наровчатском районе главой администрации по решению конкурсной комиссии была назначена Алевтина Решетченко, ранее возглавлявшая этот орган с приставкой «и. о.».

До Решетченко главой администрации Наровчатского района являлся Александр Водопьянов. 27 сентября он покинул пост в связи с истечением срока контракта, а с 18 октября стал и. о. главы администрации Городищенского района.

«Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин поздравил новых глав администраций и пожелал им успешной и плодотворной работы», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото с сайтов администраций Нижнеломовского и Наровчатского районов.