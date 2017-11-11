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Политика | В Лунинском и Бессоновском районах назначены главы администраций

11.11.2017|11:04
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В пятницу, 10 ноября, назначены главы администраций в Лунинском и Бессоновском районах Пензенской области.

На сессии Собрания представителей Бессоновского района были представлены две кандидатуры: и. о. главы администрации Вячеслав Демичев и начальник юридического отдела администрации Сергей Кузечкин.

«Рассмотрев решение конкурсной комиссии, оценив выступления кандидатов, их профессиональные и деловые качества, депутаты приняли решение о назначении на должность главы администрации Демичева Вячеслава Евгеньевича», - сообщается на сайте администрации Бессоновского района.

В Лунинском районе на сессии Собрания представителей депутаты также рассмотрели две кандидатуры - Алексея Атясова, занимающего должность главы администрации района с приставкой «и. о.», и Евгения Андриянова, начальника отдела по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства администрации Лунинского района.

В итоге большинство голосов депутатов было отдано за Алексея Васильевича Атясова.

В этот же день главой администрации Никольского района была назначена Людмила Линина.

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Гость|11.11.2017 11:53|

penzainform.ru писал(a):

начальник юридического отдела администрации Сергей Кузечкин.
а почему не заместителя главы - Карагодина Александра?

Он больше подходит - молодой, перспективный.

Гость|11.11.2017 12:39|

лучше бы взяли из Белинского молодых и перспективных

Имя: Гость
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