11.11.2017 | 11:04

В пятницу, 10 ноября, назначены главы администраций в Лунинском и Бессоновском районах Пензенской области.

На сессии Собрания представителей Бессоновского района были представлены две кандидатуры: и. о. главы администрации Вячеслав Демичев и начальник юридического отдела администрации Сергей Кузечкин.

«Рассмотрев решение конкурсной комиссии, оценив выступления кандидатов, их профессиональные и деловые качества, депутаты приняли решение о назначении на должность главы администрации Демичева Вячеслава Евгеньевича», - сообщается на сайте администрации Бессоновского района.

В Лунинском районе на сессии Собрания представителей депутаты также рассмотрели две кандидатуры - Алексея Атясова, занимающего должность главы администрации района с приставкой «и. о.», и Евгения Андриянова, начальника отдела по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства администрации Лунинского района.

В итоге большинство голосов депутатов было отдано за Алексея Васильевича Атясова.

В этот же день главой администрации Никольского района была назначена Людмила Линина.