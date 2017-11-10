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Политика | Людмила Линина назначена главой администрации Никольского района

10.11.2017|17:26
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В пятницу, 10 ноября, в Никольском районе состоялся конкурс на замещение должности главы администрации. Участие в нем приняли Людмила Линина и Геннадий Ефанов.

На заседании конкурсной комиссии оба претендента рассказали о своих планах по социально-экономическому развитию района, затем с каждым состоялось индивидуальное собеседование на знание законодательства о муниципальной службе.

По итогам конкурса комиссия направила кандидатуры на должность главы администрации в Собрание представителей Никольского района.

«Депутаты, рассмотрев решение конкурсной комиссии и заслушав претендентов на должность главы администрации, единогласно утвердили на должность главы администрации Никольского района на период полномочий Собрания представителей Никольского района с 14 ноября текущего года Линину Людмилу Валентиновну», - сообщили в пресс-службе районной администрации.

Людмила Линина работает в администрации Никольского района с 1997 года, когда она была назначена заведующей отделом культуры. После этого она трудилась в должностях начальника отдела культуры, начальника отдела организации культурно-досуговой деятельности, руководителя аппарата. В августе 2013 года Людмила Линина стала и. о. главы администрации района, в январе 2014-го - главой администрации.

Источник — фото rnikolsk.pnzreg.ru
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Гость|10.11.2017 17:55|

Танцуй Никольский район.

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