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Политика | Команды пензенского и брянского правительств сыграли в хоккей вничью

10.11.2017|09:28
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В четверг, 9 ноября, визит пензенской делегации в Брянскую область завершился товарищеским хоккейным матчем. Сборные команды органов власти двух регионов возглавили губернаторы Иван Белозерцев и Александр Богомаз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Спорт объединяет, поэтому сегодня мы вышли играть в хоккей. Хотелось бы, чтобы молодежь брала с нас пример», - подчеркнул в приветствии командам и болельщикам глава Сурского края.

Его поддержал губернатор Брянской области: «С Иваном Александровичем мы показываем молодому поколению: где бы ты ни работал, всегда должен заниматься спортом, потому что это здоровый образ жизни, молодость и успех».

Александр Богомаз также отметил, что в прошлый раз - на пензенской ледовой арене - брянская команда проиграла со счетом 6:10 и теперь намерена взять реванш.

В этот раз товарищеский матч завершился ничьей - 7:7.

Иван Белозерцев поблагодарил команду соперника за интересную игру, а болельщиков - за поддержку.

«На брянской земле есть хорошие мастера спорта, мы это увидели сегодня, а Пензенская область известна своей хоккейной школой. Игра была блестящая, хоккеисты полностью выкладывались», - подчеркнул губернатор.

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Гость|10.11.2017 10:02|

Если Бы Путин дарцем занимался дротики кидал, все чинуши тоже бы дротили?

Гость|10.11.2017 10:07|

Надеюсь, сборная пензенского правительства съездила поиграться в хоккей за свой счет?

Гость|10.11.2017 10:08|

Ну пипец какой-то!

Путина- мало, Сталина на вас нет!

В хоккей они сыграли,а что ездили-то,в хоккей играть?

Или студ.билет дарить?

Где конкретные результаты?

Когда будут отчитываться за каждую копейку налогоплательщиков?

Гость|10.11.2017 10:09|

Лишь бы не работать.

Гость|10.11.2017 10:10|

Гость писал(a):

Если Бы Путин дарцем занимался дротики кидал, все чинуши тоже бы дротили?
А вы думаете они не дротят?

Гость|10.11.2017 10:34|

Спасибо губернатору умело продвигает имидж области!

Имя: Гость
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