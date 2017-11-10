10.11.2017 | 09:28

В четверг, 9 ноября, визит пензенской делегации в Брянскую область завершился товарищеским хоккейным матчем. Сборные команды органов власти двух регионов возглавили губернаторы Иван Белозерцев и Александр Богомаз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Спорт объединяет, поэтому сегодня мы вышли играть в хоккей. Хотелось бы, чтобы молодежь брала с нас пример», - подчеркнул в приветствии командам и болельщикам глава Сурского края.

Его поддержал губернатор Брянской области: «С Иваном Александровичем мы показываем молодому поколению: где бы ты ни работал, всегда должен заниматься спортом, потому что это здоровый образ жизни, молодость и успех».

Александр Богомаз также отметил, что в прошлый раз - на пензенской ледовой арене - брянская команда проиграла со счетом 6:10 и теперь намерена взять реванш.

В этот раз товарищеский матч завершился ничьей - 7:7.

Иван Белозерцев поблагодарил команду соперника за интересную игру, а болельщиков - за поддержку.

«На брянской земле есть хорошие мастера спорта, мы это увидели сегодня, а Пензенская область известна своей хоккейной школой. Игра была блестящая, хоккеисты полностью выкладывались», - подчеркнул губернатор.