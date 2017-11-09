09.11.2017 | 16:42

В четверг, 9 ноября, в Брянске состоялось расширенное заседание правительства двух областей - Брянской и Пензенской.

По действующему соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве запланировано взаимодействие в сферах промышленности, образования, строительства и архитектуры, здравоохранения, молодежной политики, туризма и спорта, дорожно-транспортном секторе, а также обмен информационными технологиями.

«Два года назад мы с губернатором Брянской области встретились на мероприятии в Москве. И тогда он подсказал мне одну идею, благодаря осуществлению которой нам в Пензенской области удалось поднять урожайность», - поделился в ходе расширенного заседания Иван Белозерцев.

Александр Богомаз, в свою очередь, подчеркнул, что межведомственное взаимодействие и обмен лучшими практиками - это пути реализации государственной стратегии.

«Пензенская область - регион с передовым опытом в реализации социальной, экономической, аграрной, промышленной и культурной региональной политики. Нам не нужно изобретать велосипед: если в других российских регионах есть полезные наработки, то их нужно брать и применять у себя», - уточнил губернатор Брянской области.

«В присутствии глав двух российских регионов были подписаны соглашения о сотрудничестве между Брянской областной думой и Законодательным собранием Пензенской области и между администрациями Пензы и Брянска», - сообщает пресс-служба регионального правительства.