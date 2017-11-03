03.11.2017 | 09:09

В четверг, 2 ноября, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел первый в новом созыве прием граждан по личным вопросам.

К рассмотрению были приняты обращения от населения избирательного округа № 1, которые касались благоустройства территорий многоквартирных домов и индивидуальной застройки, проведения капитального ремонта и расселения ветхого жилого фонда.

Жители Пензы также попросили оказать содействие в установке пандуса, приобретении инвалидной коляски, предоставлении путевки на лечение и выделении жилья для детей-сирот.

Всего в работу поступило 23 заявления, все они находятся на контроле. В каждой ситуации будут детально изучены обстоятельства, направлены запросы в соответствующие инстанции и разработан алгоритм действий для оказания оперативной помощи людям.