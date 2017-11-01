01.11.2017 | 13:16

В среду, 1 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем микроблоге поблагодарил всех за поздравления с высокой государственной наградой.

24 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», и в числе отмеченных руководителем страны общественных и политических деятелей оказался пензенский губернатор.

Ивана Белозерцева наградили орденом Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

«Безусловно, она принадлежит не только мне лично как губернатору. Награда Президента РФ принадлежит и тем, кто ежедневно работает в моей команде в интересах региона, делает все для развития Пензенской области.

Высокая оценка главы государства является значимым стимулом для дальнейшей активной и успешной работы ради нашей области. Задач много», - написал Иван Белозерцев в микроблоге.