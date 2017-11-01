Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 ноя 2017|14:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
0oC
Завтра | Облачно |
  67.71  |  $  58.16
 

Политика | Иван Белозерцев назвал награждение орденом Почета стимулом для работы

01.11.2017|13:16
Печать

В среду, 1 ноября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем микроблоге поблагодарил всех за поздравления с высокой государственной наградой.

24 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», и в числе отмеченных руководителем страны общественных и политических деятелей оказался пензенский губернатор.

Ивана Белозерцева наградили орденом Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

«Безусловно, она принадлежит не только мне лично как губернатору. Награда Президента РФ принадлежит и тем, кто ежедневно работает в моей команде в интересах региона, делает все для развития Пензенской области.

Высокая оценка главы государства является значимым стимулом для дальнейшей активной и успешной работы ради нашей области. Задач много», - написал Иван Белозерцев в микроблоге.

0
0
0
0
 
Гость|01.11.2017 13:37|

Поздравляю, Иван Александрович! Так держать! Успехов в Вашей нелегкой работе!

Гость|01.11.2017 13:46|

Сти́мул (лат. stimulus) — острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку.

Гость|01.11.2017 13:49|

Сти́мул (лат. stimulus) — острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку.

Вот галерный раб его веслом и погоняет...

Гость|01.11.2017 13:51|

penzainform.ru писал(a):

достигнутые трудовые успехи
А вот про достигнутые трудовые успехи по подробнее где когда и в чем они заключаются?

Гость|01.11.2017 13:54|

Гость писал(a):

где когда и в чем они заключаются?
В создании имитации бурной деятельности.

Гость|01.11.2017 13:56|

Троли подключайтесь.

Гость|01.11.2017 13:58|

завидую.... область в дотационных, а губернатор в орденах...

Гость|01.11.2017 13:59|

Гость писал(a):

Троли подключайтесь
Не надо, я за них:Если сам Путин похвалил, значит действительно достоен той награды.

Я думаю он заслужил за два года, область уже изменилась..

По крайней мере его работа видна, взять те же сделанные дороги в пример..

Посмотрим как дальше будет оправдывать свой пост, область имеет проблемы, которые нужно планомерно решать.

Ситуация видна, был бы плохим его бы устранили как и в других областях, значит может работать и работает как надо.

сильно, из рук самого Владимира Владимировича.

ну еще трудовые успехи можно, а вот стажа, как губернатора еще немного, но наверху виднее

возможно, но такими орденами попусту не разбрасываются, так что приятно, что в области появилась такая награда.

Вау) .вот это честь, не только для самого Ивана Александровича, но и для всего нашего.

Если бы все губернаторы были бы такими же целеустремленными и любили бы свой регион, их бы тоже награждали.

Каждый день наш губернатор трудится на улучшение жизни нашего региона и улучшения для наших граждан, это не только ордена достойно.

Как бы мы ни старались, как бы мы ни трудились, это все идет на общее благо, а это не остается незамеченным.

Мне очень приятно, что у нас такой крутой губернатор!) Прямо даже за гордость берет, что я живу тут.

Мне кажется, что наш губернатор справляется на 201% со своей работой, это очень видно, даже если посмотреть на изменения в городе, качественные.

Иван Александрович, по сути, великий человек, каждый губернатор, живший для народа великий.

Оценка Путина, на мой взгляд, конечно, важна и велика, но вот оценка народа более объективна, поэтому я считаю, что он даже большего заслуживает.

Не вижу ничего плохого, что его отметили таким образом. Было бы неприятно, если других губернаторов наградили, а про нашу область забыли.

Либо ты выполняешь свои обязанности и тебя хвалят либо тебя снимают это норма.

Вот если бы всех наградили а нашего нет вот тогда нужно было бы напрячься.

Есть куда расти, в области есть не решённые проблемы, но если "у руля" будет трудолюбивый губернатор, то все получится мне кажется.

Будем считать - награда в качестве аванса!

Многих Путин в отставку отправил, нашего же наградил, это о многом говорит.

Человек на виду справляется с обязанностями этого достаточно уже для награды.

НА

Гость|01.11.2017 14:03|

Согласен, что общая награда, она является и общей наградой региона за его работу и достойную жизнь

Гость|01.11.2017 14:05|

Каждый из нас должен этим гордиться, что наш губернатор стал достойным такой награды, эта награда самое малое, что может подчеркнуть работц губернатора как руководителя

Гость|01.11.2017 14:06|

Гость писал(a):

Согласен, что общая награда, она является и общей наградой региона за его работу и достойную жизнь
Хорошо подлизываешь. Зайди за печенькой.

Гость|01.11.2017 14:06|

Мне кажется, что каждый из нас должен говорить губернатору спасибо за то, что он сделал для региона в целос

Гость|01.11.2017 14:07|

В нашем регионе действительно много хороших и честных людей, которые работают на славу региона, думаю, все всегда будут получаь такие награды, котрые показывают уровень отработки

Гость|01.11.2017 14:07|

Гость писал(a):

региона в целос
В засос?

Гость|01.11.2017 14:08|

Гость писал(a):

награды, котрые показывают уровень отработки
Отработкой отходы называют.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!