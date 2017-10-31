Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 октября подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе отмеченных руководителем страны общественных и политических деятелей оказался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Главу региона наградили орденом Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Информация о награждении Ивана Белозерцева государственной наградой была опубликована на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 октября.
За перинатальный центр наверное?