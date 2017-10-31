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Политика | Владимир Путин наградил пензенского губернатора орденом Почета

31.10.2017|09:44
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 октября подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе отмеченных руководителем страны общественных и политических деятелей оказался губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Главу региона наградили орденом Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Информация о награждении Ивана Белозерцева государственной наградой была опубликована на официальном портале правовой информации в понедельник, 30 октября.

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Гость|31.10.2017 09:48|

За перинатальный центр наверное?

Гость|31.10.2017 09:53|

В том числе, и цирк тоже не забыт.

Гость|31.10.2017 09:56|

penzainform.ru писал(a):

Главу региона наградили орденом Почета за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
А я думал за заслуги перед РПЦ и за создание церковной республики.

Гость|31.10.2017 09:58|

Чувствую комментарии завистников

Имя: Гость
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