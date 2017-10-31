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Политика | В двух районах области назначены новые и. о. глав администраций

31.10.2017|13:52
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В двух районах Пензенской области, Наровчатском и Земетчинском, назначены новые руководители администраций.

В пятницу, 27 октября, изменения в кадровом составе органов власти произошли в Наровчатском районе. На сессии депутаты собрания представителей прекратили исполнение обязанностей главы администрации района Александра Разумова и единогласно возложили их исполнение на Алевтину Решетченко.

Алевтина Викторовна заняла пост 28 октября на период до назначения главы администрации Наровчатского района по результатам конкурса.

В понедельник, 30 октября, депутаты Собрания представителей Земетчинского района освободили Александра Логинова от исполнения обязанностей главы администрации Земетчинского района. С 31 октября на эту должность назначен Юрий Щеглов.

«Юрий Николаевич родился 8 марта 1957 года в Пензе. Окончил Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского по специальностям «история», «физическое воспитание». С 2005 г. - кандидат исторических наук», - сообщается на сайте администрации Земетчинского района.

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Гость|31.10.2017 14:11|

Кто следующий на выход?

Гость|31.10.2017 14:30|

Гость писал(a):

Физрук!!! Ваня, ты дебил, может еще и трудовика ему в замы, чтобы вмести пили!
А с каким базовым образованием можно занимать пост главы района? на глав не учатся!

Гость|31.10.2017 14:32|

Гость писал(a):

Физрук!!! Ваня, ты дебил, может еще и трудовика ему в замы, чтобы вмести пили!
Поучитесь грамоте, а потом оскорбляйте людей! Вы ,наверное, не можете устроить свою жизнь, но после бутылки водки знаете как устроить страну.

Имя: Гость
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