31.10.2017 | 13:52

В двух районах Пензенской области, Наровчатском и Земетчинском, назначены новые руководители администраций.

В пятницу, 27 октября, изменения в кадровом составе органов власти произошли в Наровчатском районе. На сессии депутаты собрания представителей прекратили исполнение обязанностей главы администрации района Александра Разумова и единогласно возложили их исполнение на Алевтину Решетченко.

Алевтина Викторовна заняла пост 28 октября на период до назначения главы администрации Наровчатского района по результатам конкурса.

В понедельник, 30 октября, депутаты Собрания представителей Земетчинского района освободили Александра Логинова от исполнения обязанностей главы администрации Земетчинского района. С 31 октября на эту должность назначен Юрий Щеглов.

«Юрий Николаевич родился 8 марта 1957 года в Пензе. Окончил Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского по специальностям «история», «физическое воспитание». С 2005 г. - кандидат исторических наук», - сообщается на сайте администрации Земетчинского района.