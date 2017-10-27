27.10.2017 | 11:10

В пятницу, 27 октября, Законодательное собрание Пензенской области досрочно прекратило полномочия депутата VI созыва Олега Мельниченко.

Такое решение было принято в связи с тем, что Олег Владимирович стал членом Совета Федерации, где он представляет законодательный орган региона.

Депутаты Заксобра единогласно наделили Олега Мельниченко соответствующими полномочиями на организационной сессии, состоявшейся 26 сентября. Ранее 20 сентября за выдвижение Мельниченко проголосовали 211 участников конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».