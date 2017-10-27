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Политика | Полномочия депутата Заксобра Олега Мельниченко прекращены досрочно

27.10.2017|11:10
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В пятницу, 27 октября, Законодательное собрание Пензенской области досрочно прекратило полномочия депутата VI созыва Олега Мельниченко.

Такое решение было принято в связи с тем, что Олег Владимирович стал членом Совета Федерации, где он представляет законодательный орган региона.

Депутаты Заксобра единогласно наделили Олега Мельниченко соответствующими полномочиями на организационной сессии, состоявшейся 26 сентября. Ранее 20 сентября за выдвижение Мельниченко проголосовали 211 участников конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

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Гость|27.10.2017 11:29|

кто вместо?

Гость|27.10.2017 11:36|

Какое доброе,порядочное,внушающее доверие,народное лицо! Вы только вглядитесь в эти беззаботные глаза.

Гость|27.10.2017 11:48|

Хороший человек! А главное-душевный.

Гость|27.10.2017 11:48|

фотография удачная))))

Гость|27.10.2017 12:02|

В связи с резким ростом смертности от курения, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать уникальное средство от кyрения совершенно бесплатно, препарат пoмогает в 98% случаев, и совершенно безвреден. Пример одного из участников http://2qu.ru/melnik

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