26.10.2017 | 12:03

Главой администрации города Сердобска Пензенской области избран Виталий Макаров, ранее занимавший эту должность с приставкой «и. о.». Такое решение приняло собрание представителей, рассмотрев в пятницу, 20 октября, две кандидатуры.

Одним из претендентов на должность мэра Сердобска являлся Виталий Макаров, другим - его тезка Виталий Долгачев, начальник управления защиты населения от ЧС и ПБ.

«Первый кандидат в своем выступлении затронул тему выполнения на территории муниципалитета работ по благоустройству и выразил надежду на тесное взаимодействие с депутатским корпусом в вопросах встреч с населением. Охарактеризовать Виталия Витальевича с положительной стороны помогли выступления начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области Павла Маслова и главы администрации Сердобского района Александра Бедикина. В пользу своего конкурента высказался и Виталий Долгачев», - пишет газета Сердобского района «Труд».

В итоге депутаты единогласно избрали главой администрации города Виталия Макарова.

Как пояснила ИА «ПензаИнформ» главный специалист по обеспечению функционирования Собрания представителей города Сердобска Наталья Шемина, Виталий Макаров избран на срок действия представительного органа власти IV созыва, но не менее чем на 2 года.

В сентябре 2017 года Иван Кирюхин, возглавлявший администрацию Сердобска с 2013-го, был назначен и. о. главы Малосердобинского района вместо освободившего эту должность Александра Макушкина.

С 21 сентября исполняющим обязанности руководителя администрации Сердобска стал Дмитрий Симонов. 9 октября собрание представителей назначило на эту должность Виталия Макарова, который теперь является полноправным мэром города.