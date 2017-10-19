19.10.2017 | 11:55

Со среды, 18 октября, обязанности главы администрации Городищенского района Пензенской области возложены на Александра Водопьянова. Соответствующее решение приняли на сессии депутаты собрания представителей района.

До этого обязанности руководителя исполняла Наталья Коврижных. Александр Водопьянов будет и. о. до назначения главы администрации по результатам конкурса, сообщили в пресс-службе администрации Городищенского района.

Ранее Александр Водопьянов являлся главой администрации Наровчатского района. 27 сентября он покинул пост в связи с истечением срока контракта.

Исполнять обязанности главы администрации стал первый заместитель Александр Разумов, а затем, 29 сентября, - Александр Водопьянов. Сейчас на этой должности вновь Александр Разумов.

Полномочия главы администрации Городищенского района Геннадия Березина были прекращены 21 сентября в связи с истечением срока контракта.

Позднее управление СК России по Пензенской области предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе администрации Городищенского района. Мужчине инкриминируется превышение должностных полномочий.

По данным следствия, обвиняемый нарушал закон в период с 14 июня 2013 года до 29 декабря 2015-го при реализации региональных адресных и муниципальной целевой программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сурска.