17.10.2017 | 10:24

В Пензенской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов Собрания представителей г. Нижнего Ломова пятого созыва – Николая Нерусина и Владимира Мушкетова. Они представили недостоверные сведения об имеющемся недвижимом имуществе.

«Депутатом Нерусиным Н. А. в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год не указана принадлежащая на праве собственности квартира, а депутатом Мушкетовым В. А. - принадлежащий на праве собственности его супруге жилой дом», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Нижнеломовский межрайонный прокурор внес в собрание представителей города представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения полномочия названных депутатов были прекращены.

Досрочно прекратили и полномочия депутата комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Дмитрия Уханова. Он представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе, не указал величину дохода по основному месту работы (более 380 тыс. рублей) и наличие у супруги автомобиля «Лада-Приора».