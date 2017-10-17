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Политика | В Нижнем Ломове досрочно прекращены полномочия двух депутатов

17.10.2017|10:24
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В Пензенской области досрочно прекращены полномочия двух депутатов Собрания представителей г. Нижнего Ломова пятого созыва – Николая Нерусина и Владимира Мушкетова. Они представили недостоверные сведения об имеющемся недвижимом имуществе.

«Депутатом Нерусиным Н. А. в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год не указана принадлежащая на праве собственности квартира, а депутатом Мушкетовым В. А. - принадлежащий на праве собственности его супруге жилой дом», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Нижнеломовский межрайонный прокурор внес в собрание представителей города представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. По результатам его рассмотрения полномочия названных депутатов были прекращены.

Досрочно прекратили и полномочия депутата комитета местного самоуправления Малосердобинского сельсовета Дмитрия Уханова. Он представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе, не указал величину дохода по основному месту работы (более 380 тыс. рублей) и наличие у супруги автомобиля «Лада-Приора».

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Гость|17.10.2017 11:06|

ПРАВИЛЬНО. В Кузнецке лишили также двух навравших, но довыборы почему то не назначают.

Имя: Гость
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