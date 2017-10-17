17.10.2017 | 09:32

Во вторник, 17 октября, пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым прибыла с рабочим визитом в Итальянскую Республику.

Цель поездки - создание новых направлений экономического сотрудничества. Планируется, что пензенцы проведут переговоры с представителями итальянских производственных компаний, посетят инновационные предприятия, а также представят инвестиционный потенциал Сурского края.

Пензенские делегаты примут участие в работе X Евразийского экономического форума, который пройдет 19-20 октября в Вероне.

В программе форума - проведение сессий, посвященных взаимодействию ЕС и ЕАЭС, межрегиональному сотрудничеству, информационным и цифровым технологиям, а также проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры.

«В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот Пензенской области увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Он составил 203,6 млн долларов США. При этом объем экспорта вырос на 51%. По данным территориального органа Росстата, внешнеторговый оборот региона с Итальянской Республикой в 2016 году составил 13,3 млн долларов США, что на 3,7 млн больше, чем в 2015-м», - сообщает пресс-служба областного правительства.