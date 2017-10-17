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Политика | Пензенская делегация примет участие в экономическом форуме в Италии

17.10.2017|09:32
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Во вторник, 17 октября, пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым прибыла с рабочим визитом в Итальянскую Республику.

Цель поездки - создание новых направлений экономического сотрудничества. Планируется, что пензенцы проведут переговоры с представителями итальянских производственных компаний, посетят инновационные предприятия, а также представят инвестиционный потенциал Сурского края.

Пензенские делегаты примут участие в работе X Евразийского экономического форума, который пройдет 19-20 октября в Вероне.

В программе форума - проведение сессий, посвященных взаимодействию ЕС и ЕАЭС, межрегиональному сотрудничеству, информационным и цифровым технологиям, а также проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры.

«В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот Пензенской области увеличился на 43,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Он составил 203,6 млн долларов США. При этом объем экспорта вырос на 51%. По данным территориального органа Росстата, внешнеторговый оборот региона с Итальянской Республикой в 2016 году составил 13,3 млн долларов США, что на 3,7 млн больше, чем в 2015-м», - сообщает пресс-служба областного правительства.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|17.10.2017 09:51|

А может ему с рабочим визитом Т- плюс посетить?И неоднократно посещать,посещать, посещать? Такое чувство, что занимается не тем чем надо!

Гость|17.10.2017 10:07|

ехали бы в Швейцарию где на крышах зданий выращивают овощи и свежую рыбу

на крайний случай в Силиконовую, Кремниевую долину

Гость|17.10.2017 10:10|

В городе бардак, и никому нет дела им некогда развлекаются катаются

Гость|17.10.2017 10:12|

Возьмите меня с собой на Сардинию. Я хочу посмотреть как у них там пляжи и насколько вкусные в барах коктейли. Обещаю поделиться опытом с нашими горожанами.

Гость|17.10.2017 10:13|

В Пензе разруха!

Гость|17.10.2017 10:17|

Гость писал(a):

В городе бардак, и никому нет дела им некогда развлекаются катаются
Катаются, развлекаются, в отпуски уходят, когда в городе был явный срыв подачи в дома ГВС и отопления, толи еще будет... сети изношены, зима покажет как подготовили город.

Гость|17.10.2017 10:23|

penzainform.ru писал(a):

Цель поездки - представят инвестиционный потенциал Сурского края.
Сами то не можем, всё инвесторов ищем.

penzainform.ru писал(a):

В программе форума - проблемам энергетики, финансов, транспорта и инфраструктуры.
Ну этих проблем в области действительно хоть отбавляй, можно и поделиться

Гость|17.10.2017 10:30|

К зиме Пензу не подготовили, кто за это ответит??

Гость|17.10.2017 10:47|

есть чему поучится

брать билеты и ехать

Гость|17.10.2017 10:56|

Правильно говорят как в Пензе холода , губернатор уезжает в теплые края.

Гость|17.10.2017 10:57|

Огласите состав делегации? Кто эти везунчики?

Гость|17.10.2017 10:58|

Шутки по Тюгаева уже были?

Гость|17.10.2017 10:58|

а кто будет листву собирать вокруг домика

Гость|17.10.2017 10:59|

Каков наглец,а?

Гость|17.10.2017 11:08|

Служебный туризм.

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Имя: Гость
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