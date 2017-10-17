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Политика | Депутаты считают, что пензенцы путают главу города и главу администрации

17.10.2017|16:00
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Во вторник, 17 октября, на заседании комиссии городской думы обсуждался вопрос о том, что не все жители Пензы различают главу города и главу администрации.

«У нас везде главы, главы... Мне кажется, что «председатель Пензенской городской думы» - гордо звучит. Есть глава администрации, есть главы районов, у которых ни родины, ни флага, то есть полномочий нет никаких... Либо давайте вернем им полномочия. Может, пообсуждать этот вопрос?» - высказался депутат Юрий Зиновьев.

Замглавы Пензы Иван Краснов отметил, что, по его мнению, надо работать непосредственно над нуждами, которые имеются в городе, а не думать о том, кто как будет называться. Тем более что в устав уже внесены изменения, и должность заместителя председателя гордумы переименована в заместителя главы Пензы.

«Решение было принято путем долгой процедуры публичных слушаний, и этот вопрос сейчас на повестке дня не стоит, он является техническим», - пояснил Иван Краснов.

Тем не менее Юрий Зиновьев настоял, что из-за часто возникающей путаницы тема все же достойна внимания.

«Действительно, это для нас уже стало привычным, и мы не ошибаемся в полномочиях данных должностных лиц. А для граждан это проблемно. Сложно воспринимать, кто является главой города, а кто главой администрации», - подтвердил депутат Алексей Шуварин.

По его словам, было бы проще, если бы имелось какое-то разграничение, абсолютно понятное каждому.

«Например, председатель Пензенской городской думы. Понятно, что это лицо, которое возглавляет Пензенскую городскую думу. Глава администрации, соответственно, возглавляет администрацию. Поэтому вполне логично привлечь депутатов к обсуждению этой темы и внесению каких-то разграничений в наименование. Это для удобства в работе. С Иваном Витальевичем (Красновым. - Прим. ред.) я согласен: вопрос не в том, кто как называется, а в том, кто как работает. Но тем не менее», - заключил Алексей Шуварин.

Данный вопрос будет рассмотрен народными избранниками на ближайшей сессии гордумы.

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Гость|17.10.2017 16:05|

Развелось бюрократов

Гость|17.10.2017 16:08|

Вы народ то за дураков не держите!

Гость|17.10.2017 16:09|

Мы правую руку с левой путаем,не то что вас.

Гость|17.10.2017 16:14|

Пензенцы путают, депутатики декларации не умеют заполнять.

Гость|17.10.2017 16:20|

А Маркса с Энгельсом, Гоголя и Гегеля, Бебеля и Бабеля буртасы не путают.

Гость|17.10.2017 16:22|

Что-то много глав , может сократить одного , экономия хорошая будет .

Гость|17.10.2017 16:22|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 17 октября, на заседании комиссии городской думы обсуждался вопрос о том, что не все жители Пензы различают главу города и главу администрации.
Все они на одно лицо. Вот если бы действительно кто-то из них сделал или делал бы что-то ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важное и полезное, думаю его бы ни с кем не путали,а так...

Гость|17.10.2017 16:23|

Главы, мэры, пэры, сэры...Только пользы никакой. Это ж надо, в сраной Пензе с населением 520 тыс. чел есть целый Министр спорта, министр строительства, сельского хозяйства...Только ни спорта, ни сельского хозяйства нет. А строительство все в частных руках. И ложили они на министра...И как проклятые коммунисты без министров городом и областью руководили...Да еще орденами награждали и заводы, и область, и работяг..

Гость|17.10.2017 16:23|

Последним полноценным мэром был Калашников. Потом появилось разделение на сити-менеджера и главу города.

Гость|17.10.2017 16:25|

penzainform.ru писал(a):

Данный вопрос будет рассмотрен народными избранниками на ближайшей сессии гордумы.
Ну больше-то обсудить нечего, всё же в городе прекрасно, а посему давайте устраивайте чаепития с посиделками и побалтушками вместо обсуждения насущных проблем,которые и за 10 лет не разгрести.

Гость|17.10.2017 16:26|

Гость писал(a):

Гость|17.10.2017 16:22|

Что-то много глав , может сократить одного , экономия хорошая будет

Да и замов и депутатов в два раза сократить. Вот и пензенцы путать перестанут.

Гость|17.10.2017 16:27|

Столько развели этих глав, мэров, завов и замов,что сами перепутались - прямо крысиный король - и людям голову заморочили, бюрократы.

Гость|17.10.2017 16:35|

работать нужно-а не в кабинетах бюджет пилить-глядишь и народ путать не будет

Гость|17.10.2017 16:35|

А разве это не одно и то же?

Гость|17.10.2017 16:38|

И каждого куча зам.пом.помов всех видов...Частенько вижу на улицах ,как один работает с лопатой,а двое ,типа начальников,его контролируют)))

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Имя: Гость
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