17.10.2017 | 16:00

Во вторник, 17 октября, на заседании комиссии городской думы обсуждался вопрос о том, что не все жители Пензы различают главу города и главу администрации.

«У нас везде главы, главы... Мне кажется, что «председатель Пензенской городской думы» - гордо звучит. Есть глава администрации, есть главы районов, у которых ни родины, ни флага, то есть полномочий нет никаких... Либо давайте вернем им полномочия. Может, пообсуждать этот вопрос?» - высказался депутат Юрий Зиновьев.

Замглавы Пензы Иван Краснов отметил, что, по его мнению, надо работать непосредственно над нуждами, которые имеются в городе, а не думать о том, кто как будет называться. Тем более что в устав уже внесены изменения, и должность заместителя председателя гордумы переименована в заместителя главы Пензы.

«Решение было принято путем долгой процедуры публичных слушаний, и этот вопрос сейчас на повестке дня не стоит, он является техническим», - пояснил Иван Краснов.

Тем не менее Юрий Зиновьев настоял, что из-за часто возникающей путаницы тема все же достойна внимания.

«Действительно, это для нас уже стало привычным, и мы не ошибаемся в полномочиях данных должностных лиц. А для граждан это проблемно. Сложно воспринимать, кто является главой города, а кто главой администрации», - подтвердил депутат Алексей Шуварин.

По его словам, было бы проще, если бы имелось какое-то разграничение, абсолютно понятное каждому.

«Например, председатель Пензенской городской думы. Понятно, что это лицо, которое возглавляет Пензенскую городскую думу. Глава администрации, соответственно, возглавляет администрацию. Поэтому вполне логично привлечь депутатов к обсуждению этой темы и внесению каких-то разграничений в наименование. Это для удобства в работе. С Иваном Витальевичем (Красновым. - Прим. ред.) я согласен: вопрос не в том, кто как называется, а в том, кто как работает. Но тем не менее», - заключил Алексей Шуварин.

Данный вопрос будет рассмотрен народными избранниками на ближайшей сессии гордумы.