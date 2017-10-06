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Политика | Николай Макаров не покинет Заксобр в связи с новым назначением

06.10.2017|13:18
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Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Николай Макаров принял предложение губернатора и c 4 октября приступил к обязанностям руководителя представительства правительства региона при правительстве РФ.

Николай Макаров видит своими задачами на посту привлечение инвестиций в область и помощь чиновникам, которые приезжают в Москву в командировку (членам правительства, министрам).

«Николай Макаров не намерен складывать с себя депутатские полномочия, которые выполняет без отрыва от основной деятельности, то есть не получает за это зарплату. Обязанности парламентария будет выполнять. Это касается и законотворчества, и работы с наказами, и приемов граждан», - сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

Такое совмещение не противоречит законодательству.

Источник — фото penza.er.ru
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Гость|06.10.2017 13:39|

Еще бы, с такой-то...

Гость|06.10.2017 13:57|

лихо закрутили,сами даже не поняли?

Имя: Гость
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