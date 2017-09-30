Александр Водопьянов назначен исполняющим обязанности главы администрации Наровчатского района. Такое решение было принято на второй сессии местного собрания представителей, состоявшейся в пятницу, 29 сентября.
«Александр Водопьянов будет исполнять обязанности главы администрации Наровчатского района до назначения главы администрации по результатам конкурса», - уточняется на официальном сайте органа самоуправления.
27 сентября Александр Водопьянов покинул пост руководителя администрации в связи с истечением срока контракта. Тогда же на организационной сессии депутаты приняли решение возложить исполнение его обязанностей на первого заместителя главы Александра Разумова.
С чем связано изменение решения в пользу бывшего главы администрации, пока не сообщается. Конкурс на замещение должности назначен на 13 ноября.
Кстати, главой района депутаты единогласно избрали Татьяну Урсову, которая ранее возглавляла депутатский корпус.
Вот так вот.