30.09.2017 | 12:16

Александр Водопьянов назначен исполняющим обязанности главы администрации Наровчатского района. Такое решение было принято на второй сессии местного собрания представителей, состоявшейся в пятницу, 29 сентября.

«Александр Водопьянов будет исполнять обязанности главы администрации Наровчатского района до назначения главы администрации по результатам конкурса», - уточняется на официальном сайте органа самоуправления.

27 сентября Александр Водопьянов покинул пост руководителя администрации в связи с истечением срока контракта. Тогда же на организационной сессии депутаты приняли решение возложить исполнение его обязанностей на первого заместителя главы Александра Разумова.

С чем связано изменение решения в пользу бывшего главы администрации, пока не сообщается. Конкурс на замещение должности назначен на 13 ноября.

Кстати, главой района депутаты единогласно избрали Татьяну Урсову, которая ранее возглавляла депутатский корпус.