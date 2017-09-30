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Политика | А. Водопьянов стал и. о. главы администрации Наровчатского района

30.09.2017|12:16
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Александр Водопьянов назначен исполняющим обязанности главы администрации Наровчатского района. Такое решение было принято на второй сессии местного собрания представителей, состоявшейся в пятницу, 29 сентября.

«Александр Водопьянов будет исполнять обязанности главы администрации Наровчатского района до назначения главы администрации по результатам конкурса», - уточняется на официальном сайте органа самоуправления.

27 сентября Александр Водопьянов покинул пост руководителя администрации в связи с истечением срока контракта. Тогда же на организационной сессии депутаты приняли решение возложить исполнение его обязанностей на первого заместителя главы Александра Разумова.

С чем связано изменение решения в пользу бывшего главы администрации, пока не сообщается. Конкурс на замещение должности назначен на 13 ноября.

Кстати, главой района депутаты единогласно избрали Татьяну Урсову, которая ранее возглавляла депутатский корпус.

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Гость|30.09.2017 12:39|

Вот так вот.

Гость|30.09.2017 12:45|

А здесь не уместней, разместить фотографию самого Александра Водопьянова?

Имя: Гость
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