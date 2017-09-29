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Политика | Силуанов пообещал Пензенской области добавку из федерального бюджета

29.09.2017|12:50
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Пензенская область получит существенную добавку из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании совета при полпреде в Приволжском федеральном округе Михаиле Бабиче.

Заседание состоялось в Пензе. Министр рассказал собравшимися главам субъектов РФ из Приволжского округа о том, какие новые стимулирующие инструменты будут действовать в России в следующем году, чтобы подстегнуть регионы к большей инвестиционной активности.

«Продолжится в большем объеме поддержка регионов в виде грантов за достижение лучших результатов в росте экономике и наращивании своей доходной базы. Такой инструмент в текущем году уже заработает», - заявил Антон Силуанов.

Гранты уже распределены, и несколько субъектов ПФО в текущем году включены в список получателей существенных добавок из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала. Это Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Пензенская и Ульяновская области.

«Кроме того, новацией будет возврат части прибыли субъектам РФ, которая зачисляется в федеральный бюджет, - 2% от налога на прибыль. Прирост по этим двум процентам за предыдущие годы будет возвращаться субъектам РФ, которые эту прибыль увеличивают. Это немаленькие суммы. И чем лучше сработает регион с точки зрения наращивания доходной базы в части налога на прибыль (а это как раз и есть тот показатель, который говорит об инвестиционной активности, открытии новых рабочих мест), тем больше Федерация вернет этот прирост субъекту», - объяснил министр.

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Гость|29.09.2017 13:01|

Догонят и еще добавят))

Гость|29.09.2017 13:03|

Сначала все заберут- потом дадут 2 процента -))

Гость|29.09.2017 13:05|

а в москву за это какой откат требуют ?

Гость|29.09.2017 13:05|

Зачем высылать деньги в регион где сумасшедшая городская дума?

Гость|29.09.2017 13:13|

Продолжится в большем объеме поддержка регионов в виде грантов за достижение лучших результатов в росте экономике и наращивании своей доходной базы. Такой инструмент в текущем году уже заработает», - заявил Антон Силуанов. -----------------------------------Это где он рост экономики в пензе нашёл ? все заводы стоят ! кроме мелких фирм пекарень швейных и мебельных цехов нет ничего разве это экономика ?

Гость|29.09.2017 13:15|

ЭТО ГРАНТ ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ К ВЛАСТИ И ЗА ПРОШЕДШИЕ И БУДУЩИЕ ВЫБОРЫ !

Гость|29.09.2017 13:28|

швейные и мебельные цеха тож на ладан дышат. "государство помогло"

Гость|29.09.2017 13:29|

А ведь у Путина так и нет экономической программы перед выборами

Гость|29.09.2017 13:31|

Ребяткакая прибыль? Все стараются еене показывать что бы не платить 20% для ооо

Гость|29.09.2017 13:58|

Гость писал(a):

Сначала все заберут- потом дадут 2 процента -))
Это же Силуанов, он только разрушать умеет, отнимать и делить. Всё как дети, в сказки верите...

Гость|29.09.2017 14:00|

Гость писал(a):

Ребяткакая прибыль? Все стараются еене показывать что бы не платить 20% для ооо
Единственно верный комментарий!!!

Имя: Гость
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