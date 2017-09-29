29.09.2017 | 12:50

Пензенская область получит существенную добавку из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании совета при полпреде в Приволжском федеральном округе Михаиле Бабиче.

Заседание состоялось в Пензе. Министр рассказал собравшимися главам субъектов РФ из Приволжского округа о том, какие новые стимулирующие инструменты будут действовать в России в следующем году, чтобы подстегнуть регионы к большей инвестиционной активности.

«Продолжится в большем объеме поддержка регионов в виде грантов за достижение лучших результатов в росте экономике и наращивании своей доходной базы. Такой инструмент в текущем году уже заработает», - заявил Антон Силуанов.

Гранты уже распределены, и несколько субъектов ПФО в текущем году включены в список получателей существенных добавок из федерального бюджета за успехи в наращивании экономического и налогового потенциала. Это Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Пензенская и Ульяновская области.

«Кроме того, новацией будет возврат части прибыли субъектам РФ, которая зачисляется в федеральный бюджет, - 2% от налога на прибыль. Прирост по этим двум процентам за предыдущие годы будет возвращаться субъектам РФ, которые эту прибыль увеличивают. Это немаленькие суммы. И чем лучше сработает регион с точки зрения наращивания доходной базы в части налога на прибыль (а это как раз и есть тот показатель, который говорит об инвестиционной активности, открытии новых рабочих мест), тем больше Федерация вернет этот прирост субъекту», - объяснил министр.