28.09.2017 | 16:30

В пятницу, 29 сентября, в Пензе пройдет заседание совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Проведет его Михаил Бабич.

Помимо полпреда, в Пензу приедут и другие высокопоставленные лица: главы регионов округа, представители Федерального Собрания РФ, руководители органов федеральных структур и общественных организаций.

В числе приглашенных на заседание - министр финансов РФ Антон Силуанов и замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

«Участники совета округа обсудят мероприятия по стимулированию роста экономики регионов Приволжского федерального округа, направленные на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений, оптимизацию бюджетных расходов», - сообщается на сайте полпреда.