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Политика | Глава администрации Малосердобинского района освободил должность

28.09.2017|15:53
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В четверг, 28 сентября, депутаты Собрания представителей Малосердобинского района прекратили полномочия главы администрации Александра Макушкина в связи с истечением срока контракта.

Исполняющим обязанности главы назначен начальник организационного отдела районной администрации Иван Кирюхин.

Как сообщается на сайте органа местного самоуправления, главой Малосердобинского района путем открытого голосования был избран депутат избирательного округа № 7 Сергей Сероглазов.

27 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в личном микроблоге информацию о скором уходе с поста Александра Макушкина.

Должности руководителей органов местного самоуправления также освободили глава администрации Городищенского района Геннадий Березин, глава администрации Башмаковского района Александр Саванков, глава администрации Наровчатского района Александр Водопьянов.

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