26.09.2017 | 18:15

Девять вопросов значилось в повестке первой сессии Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Все они носили организационный характер. Депутатам предстояло выбрать председателя, его заместителей, члена Совета Федерации и секретариат.

Напомним: по итогам голосования, которое состоялось 10 сентября, в региональном парламенте 32 народных избранника представляют партию «Единая Россия». Два мандата получили представители КПРФ, по одному - ЛДПР и «Справедливой России».

Выступая с приветственным словом, губернатор области Иван Белозерцев подчеркнул, что надеется на плодотворное сотрудничество с депутатами Законодательного собрания.

«Хочу выразить уверенность в том, что вы будете активно работать, будете принимать законы Пензенской области, которые будут направлены на социально-экономическое развитие нашего региона, социальную защиту наших граждан», - отметил Иван Александрович.

На должность председателя Законодательного собрания области глава региона рекомендовал избрать Валерия Лидина, занимавшего этот пост и в прошлом созыве. Тайным голосованием кандидатура была одобрена единогласно. Его поддержали все 33 присутствовавших на заседании депутата.

«Мы берем на себя ответственность работать сообща по совершенствованию нашего законодательства ради динамичного развития Пензенского региона. В первую очередь это поддержка основных направлений: промышленность, сельское хозяйство, поддержка малого и среднего бизнеса», - уточнил Валерий Лидин.

Большинством голосов и единогласно были избраны три заместителя председателя Законодательного собрания. Ими стали Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров. В Совете Федерации регион будет представлять Олег Мельниченко.