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Политика | Валерий Лидин стал председателем Заксобра нового созыва

26.09.2017|10:44
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На первой сессии Законодательного собрания Пензенской области 6-го созыва, состоявшейся во вторник, 26 сентября, депутаты избрали председателя регионального парламента.

Кандидату необходимо было набрать простое большинство голосов. Прежде чем началось голосование, губернатор Иван Белозерцев выступил перед парламентариями.

«Прежний состав Заксобра возглавлял Валерий Кузьмич Лидин, известный в Пензенской области человек. Он имеет большой жизненный и профессиональный опыт в политической деятельности, глубоко знает работу аппарата Заксобра, был избран первым заместителем председателя Законодательного собрания, и за те несколько лет, пока он занимал эту должность, я убедился в том, что он профессионал своего дела.

Затем Валерий Кузьмич возглавил Законодательное собрание прошлого созыва. Он сумел наладить взаимодействие со всеми политическими партиями, с общественными организациями, депутаты активно работали в округах. Я предлагаю избрать председателем Валерия Кузьмича Лидина и прошу поддержать эту кандидатуру», - заявил Иван Белозерцев.

Ранее кандидатура Лидина была поддержана делегатами конференции партии «Единая Россия».

В счетную комиссию вошли представители трех партий: коммунист Георгий Камнев, единоросс Александр Ломовцев и справоросс Валерий Плахута. Голосование проводилось тайно: депутаты брали бюллетени под роспись, проходили в кабины, ставили соответствующие отметки и опускали в ящик для голосования.

Александр Ломовцев огласил протокол. Все 33 депутата, присутствовавшие на сессии, проголосовали за Валерия Лидина. Это известие законодатели встретили аплодисментами. Вновь избранный председатель занял место за столом на трибуне.

Валерий Лидин поблагодарил коллег за доверие и пообещал оправдать его своим трудом на благо жителей области.

Заместителями председателя Заксобра на штатной основе депутаты по результатам тайного голосования избрали Сергея Егорова (30 голосов за, 3 - против), Вячеслава Космачева (единогласно) и Владимира Полукарова (также единогласно).

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Гость|26.09.2017 11:16|

На руководящей арене все те же лица,ждать улучшений не стоит!

Гость|26.09.2017 11:22|

Какая неожиданность, кто бы мог подумать!

Гость|26.09.2017 11:26|

И замов уже избрали. Один из них - Полукаров.

Гость|26.09.2017 11:30|

Гость писал(a):

На руководящей арене все те же лица,ждать улучшений не стоит!
А и не надо улучшений, и так хорошо работают.

Гость|26.09.2017 11:53|

Междусобойчик,как всегда.

Гость|26.09.2017 11:55|

Дубль 3. Полукаров, как говорят, был научным руководителем губернатора по диссертации. Что в этом плохого? Молодцы

Имя: Гость
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