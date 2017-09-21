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Политика | Валерий Костин оставил пост главы администрации Кузнецкого района

21.09.2017|17:59
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В среду, 20 сентября, состоялась первая, организационная сессия Собрания представителей Кузнецкого района Пензенской области четвертого созыва. На ней депутаты избрали главу района и решили прекратить полномочия главы администрации.

Председателем собрания представителей стал Иван Шумкин, который, по мнению народных избранников, добросовестно относился к своим обязанностям в предыдущие созывы.

Решение же о прекращении полномочий Валерия Костина было принято в связи с истечением срока его контракта.

«Хочу отметить, что это были пять лет напряженной, но одновременно интересной и слаженной работы на благо Кузнецкого района», - отметил Валерий Костин, поблагодарив депутатов за годы сотрудничества.

Конкурс на замещение должности назначили на 3 ноября.

«Исполняющим обязанности главы администрации до определения победителя конкурса по решению депутатов была назначена первый заместитель главы администрации Кузнецкого района Людмила Чупрасова», - сообщили в пресс-службе администрации района.

Источник — фото пресс-службы администрации Кузнецкого района
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