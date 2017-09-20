20.09.2017 | 14:51

Вопрос об избрании заместителя председателя городской думы шестого созыва стал дополнительным в повестке дня заседания комиссии по местному самоуправлению, состоявшемся в среду, 20 сентября.

Глава города Валерий Савельев доложил о необходимости избрания своего зама на постоянной основе. В штатном расписании думы предусмотрены два заместителя председателя, получающие за свой труд зарплату. Сейчас оба места вакантны.

Имена кандидатов на должность на комиссии не были названы: они прозвучат на ближайшей сессии городской думы, которая запланирована на 29 сентября.

Как пояснил председатель комиссии Алексей Шуварин, зампред гордумы избирается тайным голосованием на срок действия созыва. Для победы ему нужно набрать простое большинство голосов.

Напомним: ранее зампредом на штатной основе являлся Георгий Тюрин. Однако в отношении него возбуждено уголовное дело. Тюрин был задержан и заключен под стражу. 26 мая депутаты прекратили полномочия зампреда.