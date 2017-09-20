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Политика | В Пензе депутаты изберут зампреда городской думы на штатной основе

20.09.2017|14:51
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Вопрос об избрании заместителя председателя городской думы шестого созыва стал дополнительным в повестке дня заседания комиссии по местному самоуправлению, состоявшемся в среду, 20 сентября.

Глава города Валерий Савельев доложил о необходимости избрания своего зама на постоянной основе. В штатном расписании думы предусмотрены два заместителя председателя, получающие за свой труд зарплату. Сейчас оба места вакантны.

Имена кандидатов на должность на комиссии не были названы: они прозвучат на ближайшей сессии городской думы, которая запланирована на 29 сентября.

Как пояснил председатель комиссии Алексей Шуварин, зампред гордумы избирается тайным голосованием на срок действия созыва. Для победы ему нужно набрать простое большинство голосов.

Напомним: ранее зампредом на штатной основе являлся Георгий Тюрин. Однако в отношении него возбуждено уголовное дело. Тюрин был задержан и заключен под стражу. 26 мая депутаты прекратили полномочия зампреда.

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Гость|20.09.2017 15:07|

penzainform.ru писал(a):

В штатном расписании думы предусмотрены два заместителя председателя, получающие за свой труд зарплату. Сейчас оба места вакантны.
Странно в прайсе службы занятости о этом ни слова.

Гость|20.09.2017 15:20|

Гость писал(a):

Странно в прайсе службы занятости о этом ни слова.
может потому, что выбирают из числа депутатов, а они не стоят на учете в службе занятости?

Гость|20.09.2017 15:33|

С 26 мая думали " а может этого выпустят"?

Гость|20.09.2017 15:42|

ставлю мульон на Петрухина

Гость|20.09.2017 15:44|

А может Тактаров?

Имя: Гость
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