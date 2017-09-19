19.09.2017 | 15:54

В понедельник, 18 сентября, в избирательной комиссии Пензенской области утвержден список депутатов Законодательного собрания шестого созыва, избранных как по областному избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам.

Напомним: на выборах, состоявшихся 10 сентября, победителями во всех 18 одномандатных округах стали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». По партийным спискам ЕР получила 14 мандатов, КПРФ - 2, ЛДПР и «Справедливая Россия» - по одному.

По списку партии «Единая Россия» в состав депутатского корпуса вошли:

1. Лидин Валерий Кузьмич;

2. Мельниченко Олег Владимирович;

3. Кондрашин Виктор Викторович;

4. Полукаров Владимир Васильевич;

5. Ломовцев Александр Иванович;

6. Чернышов Василий Егорович;

7. Ванюшин Сергей Петрович;

8. Макаров Николай Иванович;

9. Африканов Вениамин Викторович;

10. Дралин Михаил Александрович;

11. Лисин Михаил Николаевич;

12. Космачев Вячеслав Владимирович;

13. Климов Александр Владимирович;

14. Куприна Яна Владимировна.

От КПРФ в состав Заксобра вошли Камнев Георгий Петрович и Петров Алексей Анатольевич.

ЛДПР в региональном парламенте будет представлять Васильев Александр Евгеньевич, а партию «Справедливая Россия» - Плахута Валерий Анатольевич.

По одномандатным избирательным округам в Законодательное собрание вошли:

- округ № 1 - Супиков Вадим Николаевич;

- округ № 2 - Чистякова Ольга Александровна;

- округ № 3 - Егоров Сергей Николаевич;

- округ № 4 - Гуляков Александр Дмитриевич;

- округ № 5 - Кочетков Олег Александрович;

- округ № 6 - Тощев Федор Викторович;

- округ № 7 - Лукьянов Николай Васильевич;

- округ № 8 - Букин Олег Васильевич;

- округ № 9 - Котов Николай Васильевич;

- округ № 10 - Кулагин Борис Николаевич;

- округ № 11 - Глухова Людмила Васильевна;

- округ № 12 - Боринштейн Вадим Изяевич;

- округ № 13 - Вдонин Владимир Васильевич;

- округ № 14 - Петров Дмитрий Иванович;

- округ № 15 - Борисов Игорь Николаевич;

- округ № 16 - Старкин Юрий Серафимович;

- округ № 17 - Акчурин Ильдар Анвярович;

- округ № 18 - Кириллов Владимир Павлович.

«Депутатам, прошедшим в Заксобр по областному списку, в избирательной комиссии вручили удостоверения об избрании. Удостоверения Законодательного собрания установленного образца будут вручены депутатам на второй сессии. Первая, организационная сессия состоится во вторник, 26 сентября», - сообщили в пресс-службе регионального парламента.