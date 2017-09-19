В понедельник, 18 сентября, в избирательной комиссии Пензенской области утвержден список депутатов Законодательного собрания шестого созыва, избранных как по областному избирательному округу, так и по одномандатным избирательным округам.
Напомним: на выборах, состоявшихся 10 сентября, победителями во всех 18 одномандатных округах стали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». По партийным спискам ЕР получила 14 мандатов, КПРФ - 2, ЛДПР и «Справедливая Россия» - по одному.
По списку партии «Единая Россия» в состав депутатского корпуса вошли:
1. Лидин Валерий Кузьмич;
2. Мельниченко Олег Владимирович;
3. Кондрашин Виктор Викторович;
4. Полукаров Владимир Васильевич;
5. Ломовцев Александр Иванович;
6. Чернышов Василий Егорович;
7. Ванюшин Сергей Петрович;
8. Макаров Николай Иванович;
9. Африканов Вениамин Викторович;
10. Дралин Михаил Александрович;
11. Лисин Михаил Николаевич;
12. Космачев Вячеслав Владимирович;
13. Климов Александр Владимирович;
14. Куприна Яна Владимировна.
От КПРФ в состав Заксобра вошли Камнев Георгий Петрович и Петров Алексей Анатольевич.
ЛДПР в региональном парламенте будет представлять Васильев Александр Евгеньевич, а партию «Справедливая Россия» - Плахута Валерий Анатольевич.
По одномандатным избирательным округам в Законодательное собрание вошли:
- округ № 1 - Супиков Вадим Николаевич;
- округ № 2 - Чистякова Ольга Александровна;
- округ № 3 - Егоров Сергей Николаевич;
- округ № 4 - Гуляков Александр Дмитриевич;
- округ № 5 - Кочетков Олег Александрович;
- округ № 6 - Тощев Федор Викторович;
- округ № 7 - Лукьянов Николай Васильевич;
- округ № 8 - Букин Олег Васильевич;
- округ № 9 - Котов Николай Васильевич;
- округ № 10 - Кулагин Борис Николаевич;
- округ № 11 - Глухова Людмила Васильевна;
- округ № 12 - Боринштейн Вадим Изяевич;
- округ № 13 - Вдонин Владимир Васильевич;
- округ № 14 - Петров Дмитрий Иванович;
- округ № 15 - Борисов Игорь Николаевич;
- округ № 16 - Старкин Юрий Серафимович;
- округ № 17 - Акчурин Ильдар Анвярович;
- округ № 18 - Кириллов Владимир Павлович.
«Депутатам, прошедшим в Заксобр по областному списку, в избирательной комиссии вручили удостоверения об избрании. Удостоверения Законодательного собрания установленного образца будут вручены депутатам на второй сессии. Первая, организационная сессия состоится во вторник, 26 сентября», - сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Ну теперь держитесь люди