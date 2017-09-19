19.09.2017 | 09:16

В Кузнецке вступило в силу решение суда о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов местного собрания представителей.

Они подали заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год.

«В частности, депутатами не были указаны сведения о наличии в собственности своей и своих супруг земельных участков, долей в праве собственности на жилые и нежилые помещения», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После того как собрание представителей отказалось удовлетворять представление прокурора о досрочном прекращении полномочий депутатов, он обратился в суд.

В процессе рассмотрения дела двое народных избранников сложили свои полномочия досрочно, два оставшихся обязаны были сделать то же самое по решению, принятому судом.

Собрание представителей г. Кузнецка и депутаты не согласились с вердиктом и решили обжаловать его в Пензенском областном суде, однако апелляция оставлена без удовлетворения.