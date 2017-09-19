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Политика | Иван Белозерцев посетил церемонию инаугурации главы Мордовии

19.09.2017|16:38
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Во вторник, 19 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в церемонии инаугурации главы Республики Мордовии Владимира Волкова, которая состоялась в Саранске.

«Сегодня республика является признанным промышленным, сельскохозяйственным и культурным центром, одним из наиболее динамично развивающихся регионов России. Мы всегда внимательно наблюдаем за тем, как и чем живет Мордовия, какие здесь экономические показатели, какие кластеры создаются, какие инвесторы приходят», - отметил Иван Белозерцев.

Поздравив главу республики с избранием, губернатор выразил уверенность в успешном развитии партнерских отношений между соседями и подарил Владимиру Волкову хрустальный рог изобилия, изготовленный никольскими мастерами.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Иван Белозерцев пожелал, чтобы врученный им рог изобилия всегда был полным.

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Гость|19.09.2017 16:56|

Везёт, в красивом городе побывал, нашему вороватому гадюшнику расти и расти.

Гость|19.09.2017 17:15|

глава южномордовского района, поехал на праздник к начальству

Гость|19.09.2017 17:20|

Нужно просить чтобы Пензу к Мордовской Республике присоединили.

Имя: Гость
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