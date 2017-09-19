19.09.2017 | 16:38

Во вторник, 19 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в церемонии инаугурации главы Республики Мордовии Владимира Волкова, которая состоялась в Саранске.

«Сегодня республика является признанным промышленным, сельскохозяйственным и культурным центром, одним из наиболее динамично развивающихся регионов России. Мы всегда внимательно наблюдаем за тем, как и чем живет Мордовия, какие здесь экономические показатели, какие кластеры создаются, какие инвесторы приходят», - отметил Иван Белозерцев.

Поздравив главу республики с избранием, губернатор выразил уверенность в успешном развитии партнерских отношений между соседями и подарил Владимиру Волкову хрустальный рог изобилия, изготовленный никольскими мастерами.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Иван Белозерцев пожелал, чтобы врученный им рог изобилия всегда был полным.