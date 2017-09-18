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Политика | Иван Белозерцев поручил проработать все наказы избирателей

18.09.2017|09:24
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На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 сентября, губернатор Иван Белозерцев подвел итоги выборов Законодательного собрания шестого созыва, состоявшихся 10 сентября.

По его мнению, они прошли организованно, жители проявили высокую гражданскую активность. Проголосовало около 51%, а это один из самых высоких показателей в Российской Федерации.

«Поручаю управлению внутренней политики, зампреду аппарата проанализировать и обобщить наказы избирателей, прозвучавшие в ходе избирательной кампании», - заявил глава региона.

Он также подчеркнул, что у населения очень много вопросов, которые задавались избранникам. Все они должны быть проработаны с участием министров и областного правительства.

«Нужно подготовить проект плана реализации наказов избирателей, который мы примем с Министерством финансов Пензенской области. Наказы разные: есть такие, которые не требуют больших финансовых затрат, а есть очень серьезные - например, ремонт моста. У нас уже сложилась практика: мы анализируем все, планируем работу и финансово обеспечиваем реализацию наказов», - пояснил губернатор.

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