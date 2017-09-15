15.09.2017 | 11:49

В Вадинском районе Пензенской области прокуратура выявила, что депутат местного собрания представителей Сергей Сахнов представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе.

Народный избранник не указал в декларации земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и отметил свои доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок под застройку в Вадинске как находящиеся в пользовании.

«По результатам проверки прокурором района в Собрание представителей Вадинского района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Полномочия депутата прекращены.