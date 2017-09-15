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Политика | В Вадинске депутат лишился кресла из-за неверных сведений в декларации

15.09.2017|11:49
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В Вадинском районе Пензенской области прокуратура выявила, что депутат местного собрания представителей Сергей Сахнов представил недостоверные сведения за 2016 год о принадлежащем ему имуществе.

Народный избранник не указал в декларации земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и отметил свои доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок под застройку в Вадинске как находящиеся в пользовании.

«По результатам проверки прокурором района в Собрание представителей Вадинского района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Полномочия депутата прекращены.

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Гость|15.09.2017 12:01|

Зиновьев?

Имя: Гость
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