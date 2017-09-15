15.09.2017 | 10:57

В пятницу, 15 сентября, губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву исполнилось 59 лет. О том, что стало для него самым ценным подарком в этот день, он сообщил в своем микроблоге.

«Самый ценный подарок преподнесли мне сегодня аграрии - они намолотили 2 млн тонн зерна! Спасибо за ваш благородный труд, за любовь к земле!» - написал глава региона.

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, в 1992-м - Гуманитарную академию Вооруженных Сил.

В Вооруженных Силах РФ Иван Белозерцев прослужил около 30 лет. Избирался депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов, в 2005 и 2009 годах - главой города Пензы.

С октября 2012 года он стал председателем Законодательного собрания Пензенской области. 25 мая 2015 года указом Президента РФ Иван Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года его избрали на эту должность.