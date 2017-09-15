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Политика | Пензенские аграрии намолотили к дню рождения губернатора 2 млн тонн зерна

15.09.2017|10:57
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В пятницу, 15 сентября, губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву исполнилось 59 лет. О том, что стало для него самым ценным подарком в этот день, он сообщил в своем микроблоге.

«Самый ценный подарок преподнесли мне сегодня аграрии - они намолотили 2 млн тонн зерна! Спасибо за ваш благородный труд, за любовь к земле!» - написал глава региона.

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, в 1992-м - Гуманитарную академию Вооруженных Сил.

В Вооруженных Силах РФ Иван Белозерцев прослужил около 30 лет. Избирался депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов, в 2005 и 2009 годах - главой города Пензы.

С октября 2012 года он стал председателем Законодательного собрания Пензенской области. 25 мая 2015 года указом Президента РФ Иван Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года его избрали на эту должность.

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Гость|15.09.2017 11:16|

Ну заглавие новости прям так и навевает или сталинские или брежневские времена, так и хочется вскочить и закричать Да здравствует товарищ....!!!

Гость|15.09.2017 11:18|

а не многовато ли для одного Ивана Александровича 2 млн тонн зерна ?

Гость|15.09.2017 11:24|

penzainform.ru писал(a):

«Самый ценный подарок преподнесли мне сегодня аграрии - они намолотили 2 млн тонн зерна! Спасибо за ваш благородный труд, за любовь к земле!» - написал глава региона.
Иван Александрович, мы тоже благодарны аграриям, благодаря им каждый год цены на продукты становятся всё ниже и ниже.

Так 2 года назад сахар стоил 44 рубля год назад 39 рублей а сейчас всего 33!

Закрома наших аграриев ломятся от урожая.

На этом фоне заявления Ю.Голодяева и Шлёнчика о повышении цен на питание детей в садах и школах выглядят неадекватно.

Иван Александрович пожалуйста наведите порядок и не допускайте хапуг к власти.

Гость|15.09.2017 11:31|

Иван Александрович, если бы чиновники работали так же как наши не побоюсь этого слова ГЕРОИ аграрии то не надо было бы погашать за них почти МИЛЛИАРД рублей, а можно было бы направить его на бесплатное питание в сады и школы и НАШ регион стал бы одним из самых привлекательных в РОССИИ!

Только представьте, во всех садах и школах области-бесплатное питание.

Думаю за Единую Россию реально проголосовало бы 90% региона.

Наведите порядок среди хапуг чиновников

Гость|15.09.2017 11:35|

Иван Александрович у нас давно пенсионер? или ему на след год на пенсию?

Гость|15.09.2017 11:42|

Гость писал(a):

15.09.2017 11:16|

Ну заглавие новости прям так и навевает или сталинские или брежневские времена, так и хочется вскочить и закричать Да здравствует товарищ....!!!

Это журналистский подхалимаж. Крестьяне не обращают внимания на дни рождения чиновников. Им некогда. Они работают.

Гость|15.09.2017 11:57|

А ИЗ ЭТОГО НАМОЛОТА ЧЕТВЁРТЫЙ ХЛЕБОЗАВОД ИСПЁК НЕКАЧЕСТВЕННУЮ БУХАНКУ ДАРНИЦКОГО КОТОРЫЙ КРОШИТЬСЯ И ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ ВОТ ЭТО ПОДАРОЧЕК !!!

Гость|15.09.2017 12:01|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Гость|15.09.2017 12:01|

Уважаемый Иван Александрович.

Депутат Шлёнчик предложил перенимать опыт других стран по питанию в школах Сурского края.

Полностью поддерживаю его в этом вопросе и предлагаю Шведскую модель, а уж с нашими урожаями это вполне достижимо!

-Питание в шведских школах - бесплатное и полностью на самообслуживании. Завтрак - для младших классов. Старшeклассники только обедают.

Свежая морковь обязательна, как и белокочанная капуста, горошек и кукуруза. Апельсины, огурцы, сыр, колбаса, масло.

Другие холодные закуски: свежие помидоры, краснокочанная капуста, творог, сметана, фасоль. Вместо хлеба в основном галеты.

Горячие блюда: отварной картофель, рис, отбивные, рыба, блинчики, горячий зеленый горошек, сосиски, тушеная краснокочанная капуста.

Ветчина, национальное шведское блюдо - мясные фрикадельки и сосиски. Накладывают кто сколько хочет, хоть несколько раз подходи.

В будние дни из напитков - молоко и вода, лимонад только по праздникам. Все, в том числе и витрины с блюдами, на колесиках, мобильно.

Дверь на кухню открыта.

Дети, нуждающиеся в специальном питании, получают там свои блюда.

Отдельные блюда готовят для больных, помещая в лотки с именем ребенка.

Для детей-мусульман тоже отдельная пища, если в общем меню имеется свинина.

В посудомоечном отделении - раковина, куда спускаются пищевые остатки.

Дети сами освобождают тарелки от остатков пищи. Сюда же сбрасываются несъеденные блюда.

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