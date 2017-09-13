О том, что глава администрации Башмаковского района Александр Саванков до 1 октября освободит свой пост, ее сотрудники не знали до тех пор, пока информация не появилась в Интернете. Об этом корреспонденту ИА «ПензаИнформ» сообщили в приемной администрации.
«Сами в шоке, сами только что увидели. Мы не в курсе», - пояснили в приемной.
Никаких версий того, почему Александр Саванков решил оставить должность, у его сотрудников нет. По их словам, заявления об увольнении он еще не писал.
Сам глава администрации сейчас находится в Пензе.
Напомним: в среду, 13 сентября, губернатор Иван Белозерцев в своем микроблоге написал, что главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободят свои посты до 1 октября.
Александр Саванков возглавляет администрацию района с 1 июня 2012 года.
в депутаты не успел