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Политика | В администрации Башмаковского района шокированы грядущим уходом главы

13.09.2017|14:31
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О том, что глава администрации Башмаковского района Александр Саванков до 1 октября освободит свой пост, ее сотрудники не знали до тех пор, пока информация не появилась в Интернете. Об этом корреспонденту ИА «ПензаИнформ» сообщили в приемной администрации.

«Сами в шоке, сами только что увидели. Мы не в курсе», - пояснили в приемной.

Никаких версий того, почему Александр Саванков решил оставить должность, у его сотрудников нет. По их словам, заявления об увольнении он еще не писал.

Сам глава администрации сейчас находится в Пензе.

Напомним: в среду, 13 сентября, губернатор Иван Белозерцев‏ в своем микроблоге написал, что главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободят свои посты до 1 октября.

Александр Саванков возглавляет администрацию района с 1 июня 2012 года.

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Гость|13.09.2017 14:46|

в депутаты не успел

Гость|13.09.2017 15:37|

penzainform.ru писал(a):

с 1 июня 2012 года.

Пора, 5 лет отработал

Имя: Гость
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