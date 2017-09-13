13.09.2017 | 14:31

О том, что глава администрации Башмаковского района Александр Саванков до 1 октября освободит свой пост, ее сотрудники не знали до тех пор, пока информация не появилась в Интернете. Об этом корреспонденту ИА «ПензаИнформ» сообщили в приемной администрации.

«Сами в шоке, сами только что увидели. Мы не в курсе», - пояснили в приемной.

Никаких версий того, почему Александр Саванков решил оставить должность, у его сотрудников нет. По их словам, заявления об увольнении он еще не писал.

Сам глава администрации сейчас находится в Пензе.

Напомним: в среду, 13 сентября, губернатор Иван Белозерцев‏ в своем микроблоге написал, что главы администраций Городищенского и Башмаковского районов освободят свои посты до 1 октября.

Александр Саванков возглавляет администрацию района с 1 июня 2012 года.