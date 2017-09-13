13.09.2017 | 10:48

В понедельник, 18 сентября, 18 избранным по единому округу депутатам Законодательного собрания Пензенской области на заседании в избиркоме вручат удостоверения об избрании.

Напомним: на прошедших 10 сентября выборах, признанных легитимными, «Единая Россия» набрала 68,99% голосов, КПРФ - 13,14%, ЛДПР - 7,01%, «Справедливая Россия» - 5,46%. Таким образом, по партийным спискам ЕР получит 14 мандатов, КПРФ - 2, ЛДПР - 1 и «Справедливая Россия» - 1.

Фамилии обладателей мандатов пока неизвестны. Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в избиркоме Пензенской области, первые 14 имен в списке «Единой России» - это Иван Белозерцев, Валерий Лидин, Олег Мельниченко, Виктор Кондрашин, Владимир Полукаров, Александр Ломовцев, Василий Чернышов, Сергей Ванюшин, Николай Макаров, Вениамин Африканов, Михаил Дралин, Михаил Лисин, Вячеслав Космачев и Александр Климов.

В списке КПРФ первыми идут Георгий Камнев и Леонид Бартош, у ЛДПР - Владимир Жириновский, у «Справедливой России» - Валерий Плахута.

«Избранным депутатам разосланы письма, в которых сообщается, что они могут отказаться от мандата, написав соответствующее заявление не позднее 18 сентября», - пояснили в избиркоме.

18 депутатам, избранным по одномандатным округам, удостоверения об избрании будут вручать на заседаниях окружных комиссий. Напомним: победителями во всех округах стали кандидаты от «Единой России»: № 1 - Вадим Супиков, № 2 - Ольга Чистякова, № 3 - Сергей Егоров, № 4 - Александр Гуляков, № 5 - Олег Кочетков, № 6 - Федор Тощев, № 7 - Николай Лукьянов, № 8 - Олег Букин, № 9 - Николай Котов, № 10 - Борис Кулагин, № 11 - Людмила Глухова, № 12 - Вадим Боринштейн, № 13 - Владимир Вдонин, № 13 - Дмитрий Петров, № 15 - Игорь Борисов, № 16 - Юрий Старкин, № 17 - Ильдар Акчурин, № 18 - Владимир Кириллов.

Удостоверения депутатов регионального парламента все 36 народных избранников получат на сессии Законодательного собрания.