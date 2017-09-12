12.09.2017 | 14:34

Юрий Вобликов одержал победу на дополнительных выборах депутатов комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

В ходе голосования, состоявшегося 10 сентября, известному в Пензе правозащитнику отдали предпочтение 35 избирателей из 59.

Напомним: Юрий Вобликов также подавал документы на участие в дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу и выборах в региональное Законодательное собрание. В обоих случаях ему отказали в регистрации.

Стоит отметить, что правозащитника не регистрировали для участия в выборах и раньше. Так, в 2013 году он хотел предложить пензенцам для голосования свою кандидатуру на довыборах в городскую думу.

Кроме того, Юрий Вобликов в 2005, 2014 и 2015 годах претендовал на должность мэра Пензы, но не был допущен к конкурсу за непредставление полного пакета документов.

Как сообщается на сайте администрации Каменского сельсовета, это сельское поселение располагается в северо-восточной части Каменского района. Общая площадь его составляет 37 992 га, численность населения - 2 885 человек. Основная отрасль хозяйственной деятельности - сельское хозяйство.

На территории сельсовета находятся cела Кувака, Ростовка, Кочалейка, Блиновка, Большие Верхи, Калининское, Залесное и поселок Знаменка.