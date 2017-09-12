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Политика | Юрий Вобликов стал депутатом Каменского сельсовета

12.09.2017|14:34
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Юрий Вобликов одержал победу на дополнительных выборах депутатов комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

В ходе голосования, состоявшегося 10 сентября, известному в Пензе правозащитнику отдали предпочтение 35 избирателей из 59.

Напомним: Юрий Вобликов также подавал документы на участие в дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу и выборах в региональное Законодательное собрание. В обоих случаях ему отказали в регистрации.

Стоит отметить, что правозащитника не регистрировали для участия в выборах и раньше. Так, в 2013 году он хотел предложить пензенцам для голосования свою кандидатуру на довыборах в городскую думу.

Кроме того, Юрий Вобликов в 2005, 2014 и 2015 годах претендовал на должность мэра Пензы, но не был допущен к конкурсу за непредставление полного пакета документов.

Как сообщается на сайте администрации Каменского сельсовета, это сельское поселение располагается в северо-восточной части Каменского района. Общая площадь его составляет 37 992 га, численность населения - 2 885 человек. Основная отрасль хозяйственной деятельности - сельское хозяйство.

На территории сельсовета находятся cела Кувака, Ростовка, Кочалейка, Блиновка, Большие Верхи, Калининское, Залесное и поселок Знаменка.

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Гость|12.09.2017 15:11|

Его бы в Пензенский заксобр!)))

Гость|12.09.2017 15:21|

Гость писал(a):

Его бы в Пензенский заксобр!)))

там не для всех . что вы что вы .вот только в глуш на шиши и подходит --это и его обезличат эти шиши . как не крути а кругом деньги нужны денег нет и дел нет потому он там на шишах то много не наделаешь . верной дорогой идут госпада обдираловы

Гость|12.09.2017 15:23|

penzainform.ru писал(a):

Напомним: Юрий Вобликов также подавал документы на участие в дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу и выборах в региональное Законодательное собрание. В обоих случаях ему отказали в регистрации.
Т.е. с одним и тем же пакетом документов Вобликову отказали в регистрации в кандидаты в депутаты ГорДумы и ЗакСобрания но при этом зарегистрировали в кандидаты Каменского сельсовета?

Гость|12.09.2017 15:23|

Постарел человек-противогаз, постарел...

Посмотрим как "в борозде" себя покажет.

Гость|12.09.2017 15:35|

Стоит отметить, что правозащитника не регистрировали для участия в выборах и раньше. Так, в 2013 году он хотел предложить пензенцам для голосования свою кандидатуру на довыборах в городскую думу.

Юрий тебя теперь упрячут в Каменскую ЦРБ, откуда потом вынесут и повторишь судьбу Валеры Бычкова...

Гость|12.09.2017 15:36|

Есть люди,которым пох где и кем быть избранным.Лишь бы быть ... хоть на луне.

Но пользы будет ... нуль из пензы

Гость|12.09.2017 15:36|

Напомним: Юрий Вобликов также подавал документы на участие в дополнительных выборах в Пензенскую городскую думу и выборах в региональное Законодательное собрание. В обоих случаях ему отказали в регистрации.

Т.е. с одним и тем же пакетом документов Вобликову отказали в регистрации в кандидаты в депутаты ГорДумы и ЗакСобрания но при этом зарегистрировали в кандидаты Каменского сельсовета?

Разве "уважаемые и достойные" допустят его в Заксобр...

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