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Политика | Виктор Кувайцев назвал явку на выборы в Пензе недостаточной

12.09.2017|11:29
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Во вторник, 12 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании обсудил с подчиненными итоги прошедших выборов.

Поблагодарив всех за работу, мэр заявил, что явка в 32% является недостаточной для города.

«Нужно работать с людьми. Мы должны выполнить все взятые на контроль обращения граждан, в том числе и в первую очередь - поручения губернатора», - процитировала Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Напомним: жители Пензы, Кузнецка и Заречного проявляли на выборах наименьшую активность. Так, по состоянию на 18:00 в день выборов в областном центре и Кузнецке своим правом голоса воспользовался лишь приблизительно каждый третий избиратель, в закрытом городе - каждый четвертый.

Самыми сознательными оказались жители Никольского района: явка там к 18:00 составила 80,31%. В Пачелмском районе к этому часу свой гражданский долг исполнили 72,85% избирателей, в Бессоновском - 71,70%.

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Гость|12.09.2017 12:00|

Сначала сделали всё, чтобы явка была минимальной. Выбрали шикарную дату, когда народ закрывает дачный и отпускной сезон.

Гость|12.09.2017 12:10|

penzainform.ru писал(a):

, что явка в 32% является недостаточной для города.

Это провал, на президентские не пойду тоже. Кот будут другие кандидаты неизвестно, и нам неведомые.

Гость|12.09.2017 12:17|

Такое впечатление, что коменты депутаты пишут. Такой бред несут. -:) Идите трудитесь на благо Пензы. Поменьше торчите в интернете.

Гость|12.09.2017 12:21|

penzainform.ru писал(a):

явка в 32%
«Единая Россия» набрала 68,99% голосов. Т.е. за честь и совесть нашей эпохи проголосовали ~20%. Ну просто оглушительная победа.

Гость|12.09.2017 12:32|

Ещё бы на август или на 1 января назначили бы выборы!

Гость|12.09.2017 12:36|

А что на них ходить, там уже давно все выбрали без нас....

Гость|12.09.2017 12:38|

Скоро как во Владивостоке явка будет. Если жкх неуменьшите, в магазинах цены на продукты и рабочие места с 8 часовым днем не появятся и обдираловка не исчезнет типа когда кап ремонт и с церквями надо немного тормазнуть слишком уж. Устает народ содержать всех власть имущих.

Гость|12.09.2017 12:38|

Нами правят бывшие коииунисты и комсомольцы, которые фактически возродили совковую однопартийную систему и фиктивные выборы без выбора.

Гость|12.09.2017 12:40|

А где же восторженный комментатор, который хвалит честные выборы? Ау, ты где, скучно без тебя?!

Гость|12.09.2017 12:41|

Гость писал(a):

А где же восторженный комментатор, который хвалит честные выборы? Ау, ты где, скучно без тебя?!
Обедает, вот прожует и давай подпевать и восхвалять.

Гость|12.09.2017 12:42|

Гость писал(a):

Скоро как во Владивостоке явка будет. Если жкх неуменьшите, в магазинах цены на продукты и рабочие места с 8 часовым днем не появятся и обдираловка не исчезнет типа когда кап ремонт и с церквями надо немного тормазнуть слишком уж. Устает народ содержать всех власть имущих.
Один с сошкой семьдесять с ложкой

Гость|12.09.2017 12:43|

Настоящих независимых и непродажных кандидатов просто нет, системная оппозиция бегает на коротком поводке и выпрашивет подачки у правящей номенклатуры. Не за кого голосовать.

Нами правят бывшие коммунисты и комсомольцы, которые фактически возродили совковую однопартийную систему и фиктивные выборы без выбора.

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