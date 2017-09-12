12.09.2017 | 11:29

Во вторник, 12 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на аппаратном совещании обсудил с подчиненными итоги прошедших выборов.

Поблагодарив всех за работу, мэр заявил, что явка в 32% является недостаточной для города.

«Нужно работать с людьми. Мы должны выполнить все взятые на контроль обращения граждан, в том числе и в первую очередь - поручения губернатора», - процитировала Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Напомним: жители Пензы, Кузнецка и Заречного проявляли на выборах наименьшую активность. Так, по состоянию на 18:00 в день выборов в областном центре и Кузнецке своим правом голоса воспользовался лишь приблизительно каждый третий избиратель, в закрытом городе - каждый четвертый.

Самыми сознательными оказались жители Никольского района: явка там к 18:00 составила 80,31%. В Пачелмском районе к этому часу свой гражданский долг исполнили 72,85% избирателей, в Бессоновском - 71,70%.