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Политика | В Заксобре 32 мандата из 36 получат представители «Единой России»

11.09.2017|14:03
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В региональном избиркоме подсчитали количество жителей Пензенской области, отдавших свои голоса за кандидата от той или иной партии на выборах в Законодательное собрание VI созыва. Они состоялись в воскресенье, 10 сентября.

На выборах проголосовал 544 341 человек. В это число входят и те, кто явился на избирательные участки, и те, кто исполнил гражданский долг вне помещения для голосования.

По итогам голосования депутатские кресла в региональном парламенте распределятся среди представителей партий следующим образом.

Победителями во всех 18 одномандатных округах стали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». По партийным спискам ЕР получит 14 мандатов. Таким образом, из 36 депутатов Заксобра 32 будут представителями этой партии.

Еще 2 мандата получит КПРФ, по одному - ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщили ИА «ПензаИнформ» в избиркоме Пензенской области.

Напомним: на выборах «Единая Россия» набрала 68,99% голосов, КПРФ - 13,14%, ЛДПР - 7,01%, «Справедливая Россия» - 5,46%.

Остальные 4,42% разделили между собой шесть партий, не представленных в региональном парламенте: «Партия пенсионеров России» (1,34%), «Зеленые» (0,69%), «За справедливость» (0,6%), «Родина» (0,43%), «Партия социальной защиты» (0,4%) и «Патриоты России» (0,36%).

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Гость|11.09.2017 14:28|

А что такое мандат?из какого языка к нам пришло?

Гость|11.09.2017 14:44|

Почему народные избранники ежегодно,ежеквартально не отчитываются перед народом и проделанной работе и результатах этой работы. Не федеральные программы записывать в свои заслуги,а конкретные дела каждого депутата...чтобы люди могли оценить каждого по заслугам и сделать выводы к следующим выборам. А то каждый год одни и теже в заксобрании сидят..

Гость|11.09.2017 14:49|

Какой процент молодёжи был на выборах ? Можете не отвечать и так всё с вами ясно !

Гость|11.09.2017 14:51|

мандатные депутаты !депутатики! депутатихи !где молодёжь в ваших стройных умных достойных рядах ?

Гость|11.09.2017 14:52|

Вспомним 2,7 промилле у пьяного мальчика. Ваши 68% из той же шляпы.

Гость|11.09.2017 15:03|

а как же СИЗО, там тоже все ходили на выборы строем

Гость|11.09.2017 15:28|

самое интересное - обратите внимание на явку по районам.В одном явка 23%, например, в другом 78%. Как такое может быть в принципе??? И это в рамках одного региона! Математика и статистика такие вещи категорически опровергают. Выходит в некоторых округах начальники погорячились и плохо согласовывали свои действия.

Гость|11.09.2017 15:29|

Гость писал(a):

Вспомним 2,7 промилле у пьяного мальчика. Ваши 68% из той же шляпы.
Фокусники в избирательных комиссиях?

Гость|11.09.2017 15:31|

Кто бы сомневался. Теперь еще и фамилии озвучьте и вообще все понятно будет.

Гость|11.09.2017 15:34|

мдя... что совсем все неладно в датском государстве, если даже отсутствует видимость конкуренции и демократии.

Гость|11.09.2017 15:36|

Я не голосовал

Гость|11.09.2017 15:45|

Фокусники в избирательных комиссиях?:))-преступники!

Гость|11.09.2017 16:09|

выборы - выборы, а кандидаты ...те же

Гость|11.09.2017 16:10|

А я уже третий год не получил пригласительный билет для голосования. То есть меня тупо не приглашают даже на выборы. В прошлом году специально пошел на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму. В списках избирателей меня тогда почему-то не было у них. Вроде там на месте внесли в списки - потом все-таки дали мне бюллетени для голосования. Я проголосовал.

Гость|11.09.2017 16:11|

Да блин,я не ходила голосовать болею.много знакомых тоже не пошли.откуда все эти мандаты для единой России?

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Имя: Гость
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