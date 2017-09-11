11.09.2017 | 14:03

В региональном избиркоме подсчитали количество жителей Пензенской области, отдавших свои голоса за кандидата от той или иной партии на выборах в Законодательное собрание VI созыва. Они состоялись в воскресенье, 10 сентября.

На выборах проголосовал 544 341 человек. В это число входят и те, кто явился на избирательные участки, и те, кто исполнил гражданский долг вне помещения для голосования.

По итогам голосования депутатские кресла в региональном парламенте распределятся среди представителей партий следующим образом.

Победителями во всех 18 одномандатных округах стали кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». По партийным спискам ЕР получит 14 мандатов. Таким образом, из 36 депутатов Заксобра 32 будут представителями этой партии.

Еще 2 мандата получит КПРФ, по одному - ЛДПР и «Справедливая Россия», сообщили ИА «ПензаИнформ» в избиркоме Пензенской области.

Напомним: на выборах «Единая Россия» набрала 68,99% голосов, КПРФ - 13,14%, ЛДПР - 7,01%, «Справедливая Россия» - 5,46%.

Остальные 4,42% разделили между собой шесть партий, не представленных в региональном парламенте: «Партия пенсионеров России» (1,34%), «Зеленые» (0,69%), «За справедливость» (0,6%), «Родина» (0,43%), «Партия социальной защиты» (0,4%) и «Патриоты России» (0,36%).