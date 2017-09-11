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Политика | В Пензенской области предварительные итоги голосования подведены

11.09.2017|15:44
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У работников избирательных комиссий позади бессонная ночь. Обработаны все бюллетени. Выборы депутатов областного парламента, собраний представителей и комитетов местного самоуправления состоялись. Подведены предварительные итоги голосования.

По партийным спискам 18 мест в Законодательном собрании области распределились таким образом.

«Политическая партия «Единая Россия» - проголосовало 68,99%, КПРФ - 13,14%, ЛДПР - 7,01%, «Справедливая Россия» - 5,46%», - сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

То есть 14 мандатов получат единороссы, 2 - коммунисты и по 1 - ЛДПР и «Справедливая Россия».

Во всех 18 одномандатных округах победили представители «Единой России». Таким образом, они займут 32 из 36 кресел.

Также состоялись довыборы в Пензенскую городскую думу. Ранее там образовалось три вакантных места, после того как некоторые депутаты сложили с себя полномочия. Подсчитаны результаты голосования.

«Округ № 3 - Ратников Олег Борисович (67,94%), округ № 21 - Тактаров Николай Михайлович (53,81%), округ № 28 - Долов Андрей Алексеевич (57,75%)», - добавил Александр Синюков.

В целом по региону явка около 51%. Это больше, чем пять лет назад.

И вот каким видят народного избранника граждане.

«Честным и порядочным человеком, только и всего», - заявил житель Пензы.

«Хотелось бы будущего избранника Законодательно собрания видеть как человека опытного, человека сердечного, человека, хорошо относящегося к людям, к их чаяниям, намерениям, и чтобы он исполнял всевозможные поручения», - подчеркнул другой горожанин.

«Честным, умным, грамотным во всех делах», - добавил еще один избиратель.

«Чтобы цены у нас не повышались, во-первых, я хочу. Хочу, чтобы в ЖКХ все установилось нормально, чтобы не было скачков, и чтобы помогал школьникам и детям», - подытожила пензячка.

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Гость|11.09.2017 18:42|

ДЕТСАД честное слово. Где видели честного депутата??!

Гость|11.09.2017 18:51|

Кто знаток а из тех 14 которые диклорации неумели заполнять, стали депутатами?

Гость|11.09.2017 19:02|

Зуев опять прошел Мафия бессмертна

Гость|11.09.2017 19:57|

Да уж не как в Москве. Здесь всех все устраивает.

Гость|11.09.2017 21:09|

чуть чуть до 70% не дотянула ЕР. Все таки народ был за неё, иначе такого процента сложно добиться

Гость|11.09.2017 21:10|

penzainform.ru писал(a):

В целом по региону явка около 51%. Это больше, чем пять лет назад.
мощно, почти как на губернаторских выборах, отличный результат

Гость|11.09.2017 21:12|

32 места из 36 у единоросов,обновленный созыв теперь будет радовать нас новыми идеями и проектами

Гость|11.09.2017 21:13|

Конечно больше, потому что в этом году реальная работа, в прошлых годах ее не было, поэтому и явка меньше была

Гость|11.09.2017 21:14|

поздравляю всех, выбор сделан, осталось чтобы наши надежды на новое Зак. собрание оправдались, хотя в таком составе всё должно осуществиться

Гость|11.09.2017 21:15|

penzainform.ru писал(a):

«Честным и порядочным человеком, только и всего», - заявил житель Пензы.
все правильно, и еще хотелось бы чтобы он смотрел на проблемы не свысока, а начиная с малых уровней людей

Гость|11.09.2017 21:17|

Гость писал(a):

поздравляю всех, выбор сделан, осталось чтобы наши надежды на новое Зак. собрание оправдались, хотя в таком составе всё должно осуществиться
Ты имеешь ввиду,что народ от безысходности выйдет на улицу.

Гость|11.09.2017 21:18|

Новый состав будет показывать более эффективную работу, буду реализованные новые проекты, решены вопросы населения

Гость|11.09.2017 21:19|

Гость писал(a):

Ты имеешь ввиду,что народ от безысходности выйдет на улицу.
ну, почему же, кто хотел выйти на улицу - вышел, и проголосовал, 51 процент вышел, выбор сделал, так что тут всё осознано, да и ЕР проводила подготовку к выборам более качественно, чем остальные 9 партий

Гость|11.09.2017 21:21|

penzainform.ru писал(a):

Во всех 18 одномандатных округах победили представители «Единой России».
100% результат, говорит о сплоченности, отличной работе предвыборной агитации, новый состав даст нам светлое будущее

Гость|11.09.2017 21:25|

Откуда 51%?У нас на участке пришло 25%,а на соседнем ещё меньше...Мухлёж?

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Имя: Гость
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