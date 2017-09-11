11.09.2017 | 15:44

У работников избирательных комиссий позади бессонная ночь. Обработаны все бюллетени. Выборы депутатов областного парламента, собраний представителей и комитетов местного самоуправления состоялись. Подведены предварительные итоги голосования.

По партийным спискам 18 мест в Законодательном собрании области распределились таким образом.

«Политическая партия «Единая Россия» - проголосовало 68,99%, КПРФ - 13,14%, ЛДПР - 7,01%, «Справедливая Россия» - 5,46%», - сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

То есть 14 мандатов получат единороссы, 2 - коммунисты и по 1 - ЛДПР и «Справедливая Россия».

Во всех 18 одномандатных округах победили представители «Единой России». Таким образом, они займут 32 из 36 кресел.

Также состоялись довыборы в Пензенскую городскую думу. Ранее там образовалось три вакантных места, после того как некоторые депутаты сложили с себя полномочия. Подсчитаны результаты голосования.

«Округ № 3 - Ратников Олег Борисович (67,94%), округ № 21 - Тактаров Николай Михайлович (53,81%), округ № 28 - Долов Андрей Алексеевич (57,75%)», - добавил Александр Синюков.

В целом по региону явка около 51%. Это больше, чем пять лет назад.

И вот каким видят народного избранника граждане.

«Честным и порядочным человеком, только и всего», - заявил житель Пензы.

«Хотелось бы будущего избранника Законодательно собрания видеть как человека опытного, человека сердечного, человека, хорошо относящегося к людям, к их чаяниям, намерениям, и чтобы он исполнял всевозможные поручения», - подчеркнул другой горожанин.

«Честным, умным, грамотным во всех делах», - добавил еще один избиратель.

«Чтобы цены у нас не повышались, во-первых, я хочу. Хочу, чтобы в ЖКХ все установилось нормально, чтобы не было скачков, и чтобы помогал школьникам и детям», - подытожила пензячка.