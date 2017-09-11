11.09.2017 | 10:27

В понедельник, 11 сентября, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области и подвел итоги выборов в Законодательное собрание.

«10 сентября 2017 года мы вместе сделали выбор, который определил судьбу Пензенской области на ближайшие годы.

В результате прозрачной, легитимной и конкурентной борьбы был избран новый состав Законодательного собрания Пензенской области.

Уверен, что депутаты, получившие большинство голосов избирателей, оправдают оказанное им доверие: будут добросовестно и профессионально работать на благо родного региона, в интересах его жителей.

Им предстоит продолжить законотворческую деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Сурского края и повышение качества жизни наших граждан. Это сложные задачи, требующие компетентности принимаемых решений и консолидации усилий всех ветвей власти и общества», - говорится в обращении губернатора.

В заключение он поблагодарил жителей региона за любовь к малой родине и неравнодушие к ее будущему. «Вместе мы выбрали путь стабильного развития и гражданского согласия. Спасибо за поддержку!» - добавил Иван Белозерцев.