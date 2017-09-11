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Политика | Иван Белозерцев: Уверен, что депутаты оправдают оказанное им доверие

11.09.2017|10:27
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В понедельник, 11 сентября, губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области и подвел итоги выборов в Законодательное собрание.

«10 сентября 2017 года мы вместе сделали выбор, который определил судьбу Пензенской области на ближайшие годы.

В результате прозрачной, легитимной и конкурентной борьбы был избран новый состав Законодательного собрания Пензенской области.

Уверен, что депутаты, получившие большинство голосов избирателей, оправдают оказанное им доверие: будут добросовестно и профессионально работать на благо родного региона, в интересах его жителей.

Им предстоит продолжить законотворческую деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Сурского края и повышение качества жизни наших граждан. Это сложные задачи, требующие компетентности принимаемых решений и консолидации усилий всех ветвей власти и общества», - говорится в обращении губернатора.

В заключение он поблагодарил жителей региона за любовь к малой родине и неравнодушие к ее будущему. «Вместе мы выбрали путь стабильного развития и гражданского согласия. Спасибо за поддержку!» - добавил Иван Белозерцев.

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Гость|11.09.2017 10:34|

кто бы сомневался.

Гость|11.09.2017 10:45|

А из не умеющих заполнять декларации тоже депутатить остались или они не избрались?

Гость|11.09.2017 10:52|

Блажен кто верует

Гость|11.09.2017 10:53|

так при новых депутатах что нибудь изменится, напомню в прошлые пол года умерло 10 000 народилось 6 000, в феврале посмотрим результат

Гость|11.09.2017 10:59|

Блин как же интересно за кого Ширшина голосовала.

Гость|11.09.2017 11:07|

Гость писал(a):

так при новых депутатах что нибудь изменится,
Нет !

Гость писал(a):

пол года умерло 10 000 народилось 6 000
Это да, вымираем как мухи ... медицины нет,образование почти убито, народ в нищите ...

Гость|11.09.2017 11:16|

ни каких сомнений

Гость|11.09.2017 11:19|

Какие же они новые, по списку одни и те же из прошлого созыва.

Гость|11.09.2017 11:23|

Гость писал(a):

Блин как же интересно за кого Ширшина голосовала.
У нее открепительного не было скорее всего...

Гость|11.09.2017 11:28|

В обще- то что зависит от депутатов, даст Москва деньги будут дороги, если, конечно, не разворуют, Как скажет губернатор или мер так и будет, Вот, выбрали мы губернатора, это другое дело, видно как он работает, депутатов узнаём только тогда , когда придём на выборы, а перед выборами и после выборов, особенно после выборов, и слухом не слыхать о нём.

Гость|11.09.2017 11:31|

После выборов они расслабляются!

Гость|11.09.2017 11:34|

Так каково количество проголосовавших в столице Сурского края?

Имя: Гость
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