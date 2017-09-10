10.09.2017 | 14:39

В учреждениях УФСИН России по Пензенской области прошли выборы депутатов регионального Законодательного собрания.

Согласно действующему законодательству, право голоса в местах лишения свободы есть только у лиц, не имеющих статуса осужденного. То есть голосовать могут содержащиеся под стражей подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу. Все они - около 250 человек - находятся в СИЗО-1 и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.

«Также своим правом голосовать воспользовались и подозреваемые, и обвиняемые (в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста), состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнил заместитель начальника регионального управления ФСИН Максим Михайлюк, в СИЗО-1 благодаря разъяснительной работе все в полном объеме реализовали свое право.

«В процессе подготовки к выборам мы не столкнулись с проблемой, чтобы кто-то из числа подозреваемых и обвиняемых высказал бы негативное желание или занял бы позицию по неучастию в голосовании», - рассказал он.

Максим Михайлюк добавил, что выборы прошли в штатном режиме, без обострения обстановки.