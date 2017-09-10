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Политика | В Пензенской области стартовали выборы депутатов

10.09.2017|08:05
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В воскресенье, 10 сентября, в 8:00 в области стартовали выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00.

На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.

Своих депутатов в Законодательное собрание выдвинули десять региональных отделений политических партий. Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат-одномандатник.

Напомним: участие в охране общественного порядка во время единого дня голосования принимают 1 438 полицейских и 600 росгвардейцев. Также на всех избирательных участках организовано дежурство сотрудников регионального управления МЧС.

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Гость|10.09.2017 08:38|

За горячую воду не забудем не простим!

Гость|10.09.2017 09:16|

Автобусов обещанных - нет на чём на выборы ехать ?

Гость|10.09.2017 09:18|

Пешком или! Для здоровья полезно.

Гость|10.09.2017 09:19|

лучше на дачу поедем бухнём свежим воздухом подышим погода то какая солнышко!

Гость|10.09.2017 09:27|

админ не спи! кто будет агитировать тебя тоже привпечём к уголовной ответственности за нарушения дня тишины МЫ БУДЕМ ЗА ТОБОЙ СЛЕДИТЬ!

Гость|10.09.2017 09:30|

Гость писал(a):

Вчера сообщение появилось, что осудили председателя участковой комиссии одного из районов
1500 РУБ штрафа

Гость|10.09.2017 09:31|

иди и сними

Гость|10.09.2017 09:49|

РЕДАКТОР ПУСТЬ ГОТОВИТСЯ К ОБЪЯСНЕНИЯМ СРАЗУ !

Гость|10.09.2017 10:40|

он по любому за него

Гость|10.09.2017 11:02|

Гость писал(a):

10.09.2017 09:30|

Гость писал(a):

Вчера сообщение появилось, что осудили председателя участковой комиссии одного из районов

1500 РУБ штрафа

Смешная сумма

Гость|10.09.2017 11:09|

Баранов сгоняют обещаниями РАЯ!!!

Гость|10.09.2017 11:19|

Проснулся пораньше, в этом году решил сходить все таки) вырос наверное

Гость|10.09.2017 11:40|

Каждый на что горазд, но нужно с умом подойти! Решается судьба всего города!

Гость|10.09.2017 11:42|

К этому событию все так готовились, столько было работы проделано! Хорошо бы все прошло

Гость|10.09.2017 11:45|

А МЫ НА ДАЧЕ БУХАЕМ! ПОГОДА КЛАСС! ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ !

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Имя: Гость
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