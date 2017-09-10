10.09.2017 | 08:05

В воскресенье, 10 сентября, в 8:00 в области стартовали выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00.

На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.

Своих депутатов в Законодательное собрание выдвинули десять региональных отделений политических партий. Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат-одномандатник.

Напомним: участие в охране общественного порядка во время единого дня голосования принимают 1 438 полицейских и 600 росгвардейцев. Также на всех избирательных участках организовано дежурство сотрудников регионального управления МЧС.