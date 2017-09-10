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Политика | В Пензенской области на выборах проголосовали 357 148 человек

10.09.2017|16:08
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В воскресенье, 10 сентября, по состоянию на 15:00 в Пензенской области явка на выборы составила 32,88%. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, проголосовали 357 148 человек.

Для сравнения: на 12:00 явка составила 19,77%. Свои голоса к тому моменту отдали 214 248 избирателей.

Напомним, что в регионе проходят выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. Свой гражданский долг в первой половине дня исполнили губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава областного центра Валерий Савельев.

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Гость|10.09.2017 17:20|

55% не наберут

Вот оно отношение и вера народа.

Гость|10.09.2017 17:42|

Не наливают!

Гость|10.09.2017 17:46|

О охренеть скоро 86 % будет.

Гость|10.09.2017 18:14|

Видимо этим он опроверг теорию вероятности! Надо бы Нобелевскую премию выдать...

Гость|10.09.2017 18:16|

А у нас че выборА идуть. Пойду послушаю Шнура

Гость|10.09.2017 18:48|

Гость писал(a):

55% не наберут

Вот оно отношение и вера народа.

Когда всё хорошо народ на выборы не ходит

Шашлычник|10.09.2017 18:57|

Чего туда ходить? Все равно воры уже всё решили на своем сходняке

Имя: Гость
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