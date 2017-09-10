10.09.2017 | 16:08

В воскресенье, 10 сентября, по состоянию на 15:00 в Пензенской области явка на выборы составила 32,88%. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, проголосовали 357 148 человек.

Для сравнения: на 12:00 явка составила 19,77%. Свои голоса к тому моменту отдали 214 248 избирателей.

Напомним, что в регионе проходят выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. Свой гражданский долг в первой половине дня исполнили губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава областного центра Валерий Савельев.