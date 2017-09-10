10.09.2017 | 13:04

По состоянию на 12:00 в Пензенской области явка на выборы в единый день голосования составила 19,77%. Проголосовали 214 248 избирателей, сообщили в избиркоме.

Напомним: по состоянию на 10:00 явка составляла 7,57%, проголосовал 81 951 избиратель.

В воскресенье, 10 сентября, в губернии проходят выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.

Свой гражданский долг уже исполнили губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.