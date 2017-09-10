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Политика | Стали известны самые активные избиратели Пензенской области

10.09.2017|19:49
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На выборах депутатов, которые проходят в Пензенской области в воскресенье, 10 сентября, по состоянию на 18:00, по предварительным данным, самыми сознательными оказались жители Никольского района. Явка там составила 80,31%.

В Пачелмском районе на этот час свой гражданский долг исполнили 72,85% избирателей, в Бессоновском - 71,70%.

По-прежнему не слишком активны жители Пензы, Кузнецка и Заречного. В областном центре и Кузнецке своим правом голоса воспользовался приблизительно лишь каждый третий избиратель, в закрытом городе - каждый четвертый.

Избирательные участки закроются в 20:00.

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Гость|10.09.2017 19:58|

Да хоть совсем не приходите, цифры будут теми же

Гость|10.09.2017 20:30|

Сельский народ он как при коммуниста на выборы как на праздник, городских труднее обвести они всю это депутатся видят во очию.

Гость|10.09.2017 20:32|

А вот как явка в районе где монумент царю там где он звезданулся поставили?

Гость|10.09.2017 20:33|

Село или деревню еще бы взяли там где 10 человек, там явка 100% может быть.

Гость|10.09.2017 20:33|

к 20-00 явка "попрет"

Гость|10.09.2017 20:58|

Гость писал(a):

требуется возвращение к норме: нормальному образованию, спокойному бизнесу,
И никаких попов, они скомпрометировали себя МНОГОКРАТНО!!

Гость|10.09.2017 21:46|

Гость писал(a):

Село или деревню еще бы взяли там где 10 человек, там явка 100% может быть.
Все вранье,у нас в деревне несколько пенсионеров проголосовали за весь день и вечером проехались на машине по не ходячим,вот и все выборщики, молодые вообще ,многие,не знали,что сегодня какие то выборы,оказывается.

Гость|10.09.2017 22:33|

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Гость|10.09.2017 23:07|

Гость писал(a):

И никаких попов, они скомпрометировали себя МНОГОКРАТНО!!
И никаких коммуняк,они скомпрометировали себя МНОГОКРАТНО!!!

Гость|10.09.2017 23:14|

В Кузнецке до выборов известно были кто пройдет со слов Золотого...

Имя: Гость
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