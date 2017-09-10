10.09.2017 | 19:49

На выборах депутатов, которые проходят в Пензенской области в воскресенье, 10 сентября, по состоянию на 18:00, по предварительным данным, самыми сознательными оказались жители Никольского района. Явка там составила 80,31%.

В Пачелмском районе на этот час свой гражданский долг исполнили 72,85% избирателей, в Бессоновском - 71,70%.

По-прежнему не слишком активны жители Пензы, Кузнецка и Заречного. В областном центре и Кузнецке своим правом голоса воспользовался приблизительно лишь каждый третий избиратель, в закрытом городе - каждый четвертый.

Избирательные участки закроются в 20:00.