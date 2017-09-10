10.09.2017 | 13:52

В единый день голосования, 10 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Валерий Лидин исполнил свой гражданский долг, посетив избирательный участок в школе № 30.

«Сегодня очень важный день. Сегодня мы выбираем тех, кто в течение пяти лет будет представлять интересы жителей области в органе законодательной власти региона – в Законодательном собрании шестого созыва. От нашего выбора зависит, какие будут приняты законы, какие определены приоритеты в экономической, социальной, финансовой сферах, зависит будущее нашей области и каждого муниципального образования», - отметил Валерий Лидин.

Председатель Законодательного собрания пятого созыва добавил, что в последние годы в регионе произошли значительные перемены.

«Мы наблюдаем, как оживает село за счет успехов в сельском хозяйстве, создаются новые рабочие места, реализуются проекты по благоустройству территорий, по созданию комфортной среды, строятся детские сады, школы, небывалыми темпами идет строительство новых и реконструкция старых дорог. Все это стало возможно благодаря тому, что законодательная политика государства, в том числе и в Пензенской области, направлена на повышение уровня жизни людей, на рост их благосостояния и обеспечение комфорта», - выразил свое мнение Валерий Лидин.