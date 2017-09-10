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Политика | Председатель Законодательного собрания пятого созыва проголосовал на выборах

10.09.2017|13:52
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В единый день голосования, 10 сентября, председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Валерий Лидин исполнил свой гражданский долг, посетив избирательный участок в школе № 30.

«Сегодня очень важный день. Сегодня мы выбираем тех, кто в течение пяти лет будет представлять интересы жителей области в органе законодательной власти региона – в Законодательном собрании шестого созыва. От нашего выбора зависит, какие будут приняты законы, какие определены приоритеты в экономической, социальной, финансовой сферах, зависит будущее нашей области и каждого муниципального образования», - отметил Валерий Лидин.

Председатель Законодательного собрания пятого созыва добавил, что в последние годы в регионе произошли значительные перемены.

«Мы наблюдаем, как оживает село за счет успехов в сельском хозяйстве, создаются новые рабочие места, реализуются проекты по благоустройству территорий, по созданию комфортной среды, строятся детские сады, школы, небывалыми темпами идет строительство новых и реконструкция старых дорог. Все это стало возможно благодаря тому, что законодательная политика государства, в том числе и в Пензенской области, направлена на повышение уровня жизни людей, на рост их благосостояния и обеспечение комфорта», - выразил свое мнение Валерий Лидин.

Источник — фото пресс-службы Заксобра Пензенской области
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Гость|10.09.2017 14:16|

Комментарии не закрыты?

Гость|10.09.2017 14:19|

Знаменательный факт?

Гость|10.09.2017 14:19|

Село вымерает...Валера

Гость|10.09.2017 14:22|

penzainform.ru писал(a):

«Мы наблюдаем, как оживает село за счет успехов в сельском хозяйстве, создаются новые рабочие места, реализуются проекты по благоустройству территорий, по созданию комфортной среды, строятся детские сады, школы, небывалыми темпами идет строительство новых и реконструкция старых дорог. Все это стало возможно благодаря тому, что законодательная политика государства, в том числе и в Пензенской области, направлена на повышение уровня жизни людей, на рост их благосостояния и обеспечение комфорта»
В Пензе очень низкий уровень зар.плат и высокая безработица. Вот это правда. А построенными садиками и школами сыт не будешь.

Гость|10.09.2017 14:25|

Не о чем.

Гость|10.09.2017 14:35|

penzainform.ru писал(a):

Мы наблюдаем, как оживает село за счет успехов в сельском хозяйстве,
Я ржу. Он себя хоть наблюдал.

Гость|10.09.2017 14:51|

penzainform.ru писал(a):

направлена на повышение уровня жизни людей
Так то да вы власть имущих тоже люди и себя вы как людей не забываете.

Гость|10.09.2017 15:04|

Ну новость. Блин когда же в городе цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть.

Гость|10.09.2017 15:16|

Гость писал(a):

Село вымерает...Валера
Правильно,уезжайте в Москву живите как нормальные люди.Ваше проживание в деревне нам убыточно.Надоело кормить захребетников.

Гость|10.09.2017 15:34|

Пост сдал- пост принял.

Другой!

Гость|10.09.2017 15:40|

До звезды

Мотовилов (гость)|10.09.2017 15:52|

Нет никакого гражданского долга. Есть гражданское право.

Гость|10.09.2017 16:08|

Выборы ура!!!!

Гость|10.09.2017 17:14|

А ЭТОГО ТО КУДА ЧЕРТИ НЕСУТ ?

Гость|10.09.2017 17:18|

Да что нам до них?!!!!! Задрали уже.тот ,этот.Мне плевать.

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