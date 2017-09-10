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Политика | Пензенцы ждут от новых депутатов деятельности на благо простых жителей

10.09.2017|12:35
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Одним из первых исполнить свой гражданский долг на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области на 61-й избирательный участок прибыл губернатор Иван Белозерцев.

После того как глава региона опустил бюллетень в урну, он подчеркнул, что именно от тех, кому окажет доверие население, будет зависеть дальнейшее развитие Сурского края.

«Очень важно, чтобы в Законодательное собрание вошли люди достойные, уважаемые, профессиональные. Я надеюсь, что жители Пензенской области сделают правильный выбор. Надеюсь (и погодные условия позволяют), что наши граждане проявят политическую активность, гражданскую ответственность, найдут возможность и придут на избирательный участок, проголосуют за того кандидата, который им близок», - заявил Иван Белозерцев.

В утренние часы сделать свой выбор шли и представители старшего поколения, и молодежь.

Призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, ныне известный тренер Евгения Бочкарева только что прилетела из Италии, где российские девушки триумфально завоевали золотые медали чемпионата мира. На избирательный участок № 164 заслуженный мастер спорта России отправилась вместе с дочкой.

«Был бы то депутат или любой другой руководитель, мне хотелось бы видеть реальные дела, чтобы люди не понаслышке это слышали, а на себе ощущали. Вот таким он должен быть. Чтобы посмотришь на человека - и хочется доверить ему свою жизнь», - подчеркнула Евгения Бочкарева.

Сделав свой выбор, многие жители Пензы подчеркивали, что ждут от депутатов Законодательного собрания деятельности в интересах простого населения.

«Прежде всего это должен быть человек, на мой взгляд, деловой. В каком отношении? Чтобы его слово не расходилось с делом. Если человек сказал, обязан сделать. Вот за такого депутата я и голосовал», - поделился избиратель Александр Алкаев.

«Основа дальнейшей политики - это наша законодательная база. Поэтому депутат должен понимать юридические нормы, должен их внедрять в законы, и в дальнейшем они должны работать в жизни», - отметила пришедшая на выборы пензячка Алла Горбачева.

1 102 избирательных участка в области будут открыты до 20:00.

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