10.09.2017 | 11:18

В воскресенье, 10 сентября, в единый день голосования, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев реализовал свое избирательное право на участке № 109, расположенном в школе № 77 на улице Антонова.

Мэр пришел на выборы с супругой, сообщили в пресс-службе администрации.

«У нас хороший город со сложившимися традициями. Самое дорогое - это, конечно, его жители, которые стремятся жить лучше и, безусловно, этого заслуживают. Уверен, что сегодня мы выбираем именно тех людей, благодаря которым в перспективе Пенза будет развиваться. Мы голосуем за лучшее будущее для нашего города и для всего Сурского края», - обозначил свою позицию Виктор Кувайцев.

Напомним: 10 сентября в губернии проходят выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.

По состоянию на 10:00 явка на избирательные участки составила 7,57%. Проголосовал 81 951 избиратель, сообщили в избиркоме.

Своих депутатов в Законодательное собрание выдвинули 10 региональных отделений политических партий. Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат-одномандатник.