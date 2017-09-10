10.09.2017 | 10:19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев одним из первых исполнил свой гражданский долг в единый день голосования, 10 сентября.

Глава региона отметил, что от работы Законодательного собрания во многом будет зависеть дальнейшее развитие области, так как оно принимает законы, направленные на развитие промышленности, бизнеса, всех сфер деятельности.

«Очень важно, чтобы в Законодательное собрание вошли люди достойные, профессиональные, уважаемые. Я надеюсь, что жители Пензенской области сделают правильный выбор. Надеюсь, что наши граждане проявят политическую и гражданскую активность, придут на избирательный участок и проголосуют за того кандидата, который им близок, проголосуют за партию, которая близка по идеям, программе и видению будущего города, района, села», - поделился Иван Белозерцев.

Напомним: в воскресенье, 10 сентября, в губернии проходят выборы в региональное Законодательное собрание шестого созыва, районные собрания представителей, местные комитеты самоуправления, а также дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу.

Всего в области действует 1 102 избирательных участка. Возможность отдать свой голос у пензенцев есть до 20:00. На данный момент в регионе насчитывается 1 088 859 избирателей.

Своих депутатов в Законодательное собрание выдвинули 10 региональных отделений политических партий. Кроме того, зарегистрирован 71 кандидат-одномандатник.