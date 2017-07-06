06.07.2017 | 11:50

В среду, 5 июля, в Пензе состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой были утверждены списки кандидатов для выдвижения в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Делегаты определили, кто пойдет на выборы по партийным спискам и одномандатным избирательным округам.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, полномочия депутатов Законодательного собрания пятого созыва истекают в сентябре. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за работу.

«За последние годы на законодательном уровне в Пензенском регионе не была сокращена ни одна социальная программа, это очень важно для наших граждан, нуждающихся в поддержке», - подчеркнул глава региона.

По итогам конференции Иван Белозерцев возглавил общеобластную часть списка кандидатов от «ЕР». В нее также вошли секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко.

44-летний Олег Мельниченко в разное время занимал должности заместителя главы администрации Железнодорожного района г. Пензы, специалиста-эксперта департамента по внутренней политике аппарата полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, начальника отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области, советника департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полпреда Президента РФ в ПФО.

Затем он вернулся в Пензенскую область, где работал на посту министра образования, вице-губернатора и зампреда правительства.

В апреле 2009 года Мельниченко вновь переехал в Нижний Новгород, где стал помощником полпреда Президента РФ в ПФО, а с сентября 2013-го - его заместителем.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области пройдут 10 сентября. Будут действовать 1 102 избирательных участка, их разместят в медицинских, культурных и образовательных организациях, администрациях, государственных, муниципальных и коммерческих учреждениях и других помещениях.

Правопорядок и общественную безопасность во время выборов будут обеспечивать 1 400 сотрудников полиции, 200 единиц транспорта и 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.