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Политика | Губернатор возглавил партийный список на выборах в Законодательное собрание

06.07.2017|11:50
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В среду, 5 июля, в Пензе состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой были утверждены списки кандидатов для выдвижения в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

Делегаты определили, кто пойдет на выборы по партийным спискам и одномандатным избирательным округам.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, полномочия депутатов Законодательного собрания пятого созыва истекают в сентябре. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил их за работу.

«За последние годы на законодательном уровне в Пензенском регионе не была сокращена ни одна социальная программа, это очень важно для наших граждан, нуждающихся в поддержке», - подчеркнул глава региона.

По итогам конференции Иван Белозерцев возглавил общеобластную часть списка кандидатов от «ЕР». В нее также вошли секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко.

44-летний Олег Мельниченко в разное время занимал должности заместителя главы администрации Железнодорожного района г. Пензы, специалиста-эксперта департамента по внутренней политике аппарата полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, начальника отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области, советника департамента по кадровым вопросам и организационному обеспечению аппарата полпреда Президента РФ в ПФО.

Затем он вернулся в Пензенскую область, где работал на посту министра образования, вице-губернатора и зампреда правительства.

В апреле 2009 года Мельниченко вновь переехал в Нижний Новгород, где стал помощником полпреда Президента РФ в ПФО, а с сентября 2013-го - его заместителем.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области пройдут 10 сентября. Будут действовать 1 102 избирательных участка, их разместят в медицинских, культурных и образовательных организациях, администрациях, государственных, муниципальных и коммерческих учреждениях и других помещениях.

Правопорядок и общественную безопасность во время выборов будут обеспечивать 1 400 сотрудников полиции, 200 единиц транспорта и 1 000 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

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Гость|06.07.2017 12:14|

Так я не понял. Наш губернатор уходит со своего поста в заксобрание? А Мельниченко возвращается в Пензу? А если нет, то зачем эти детские игры в пятнашки?

Гость|06.07.2017 12:17|

Здесь явно что-то кроется, ничего не просто так

Гость|06.07.2017 12:21|

Надо брать пример со старших господ-товарищей! Даёшь новый формат!

Гость|06.07.2017 12:22|

Анонсируется на пост губернатора на случай переброски БИА в Москву...

Гость|06.07.2017 12:22|

Тасуют карты,что чиновники не мозолили глаза гражданам на одном месте..

Гость|06.07.2017 12:32|

Гость писал(a):

Так я не понял. Наш губернатор уходит со своего поста в заксобрание? А Мельниченко возвращается в Пензу? А если нет, то зачем эти детские игры в пятнашки?
Это такая "уловка" в законе о выборах, составляются партийные списки под первыми номерами идут "главные лица",после считают процент по которому за партию проходят например 10 человек ,затем эти самые "лица" отказываются от полномочий например 1,2,4,по списку вместо них добавляются 11,12,13,(которые не прошли),+ выбирают по одномандатным)) округам,там проще ,голосуют за конретного человека

Гость|06.07.2017 12:42|

Гость писал(a):

Это такая "уловка" в законе о выборах
Я знаю этот механизм. Просто "съязвил" над очередным представлением...

Гость|06.07.2017 12:44|

От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.

Ну будет этот Мельниченко сенатором или не будет,возглавит Белозерцев список Ед.России не возглавит что от этого изменится:появится горячая вода, станет лучше здавооохрвнение,не вырастут тарифы ЖКХ,не будут каждый год одни и те же дороги ремонтировать,чиновники меньше хамить и распиливать станут,а?

Нужен новый переформат, новые эффективные менеджеры,а не чиновники,судорожно цепляющиеся за власть.

Ибо,как вчера сказал Президент,касательно, технологий, завтра будет поздно,в то мы со своим импортозамещением как дурак с торбой.

Это в полной мере коснется и гос.управления.

Гость|06.07.2017 12:58|

Вообще по-хорошему- Мельниченко председателем заксобра до апреля 2018, а затем губером?Трудолюбив, опытен, молод, амбициозен, талантив, умеет не только дискутировать, но и решать вопросы - из местных кандидат №1 на руководство областью.

Гость|06.07.2017 13:26|

Гость писал(a):

то в полной мере коснется и гос.управления.
Не коснётся!

Гость|06.07.2017 13:28|

Гость писал(a):

Надо брать пример со старших господ-товарищей! Даёшь новый формат!
Рэбрэдинг партии власти?

Гость|06.07.2017 13:35|

где видео конференции

Гость|06.07.2017 13:39|

О себе пишет, какой он хороший ?В прошлом страшный коммунист и карьерист - таковым и сейчас является. Не управленец, не хозяйственник.

Гость|06.07.2017 13:42|

Грустно, если такой человек пробъется к власти...

Гость|06.07.2017 13:45|

Да Мельниченко в свое время распиарил 11 канал, когда он в камуфляже в Беково сидел около ямы с сектантами, тут его и заметили, а помнят его все как ярого коммуниста

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Имя: Гость
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