29.04.2017 | 10:32

В субботу, 29 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил могилу бывшего главы региона Василия Бочкарева.

«Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева, сегодня у него день рождения. Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно», - написал в своем микроблоге Иван Белозерцев.

Вместе с губернатором почтить память Василия Бочкарева приходили председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и др.

Василий Бочкарев родился 29 апреля 1949 года в селе Ива Нижнеломовского района Пензенской области в семье крестьян.

В 1996 году Василий Кузьмич возглавил администрацию Железнодорожного района и собрание представителей района. 12 апреля 1998-го стал главой администрации Пензенской области, а 26 марта 1999 года - губернатором, после чего несколько раз переизбирался и переназначался на эту должность.

25 мая 2015 года истек срок полномочий губернатора Пензенской области. Указом Президента РФ Василий Бочкарев был освобожден от должности. 21 сентября 2015 года его назначили членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от правительства Пензенской области.

22 июня 2016 года Василий Бочкарев скончался в Пензе после продолжительной болезни.

Во время губернаторства Бочкарева в Пензенской области были построены новые спортивные объекты, учреждения культуры и медицины, новые предприятия и торгово-развлекательные комплексы.

В пятницу, 28 апреля, его имя было присвоено нижнеломовскому ФОКу.