Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|29 апр 2017|11:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  62.04  |  $  56.98
 

Политика | Представители власти побывали на могиле В. Бочкарева в день его рождения

29.04.2017|10:32
Печать

В субботу, 29 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил могилу бывшего главы региона Василия Бочкарева.

«Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева, сегодня у него день рождения. Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно», - написал в своем микроблоге Иван Белозерцев.

Вместе с губернатором почтить память Василия Бочкарева приходили председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и др.

Василий Бочкарев родился 29 апреля 1949 года в селе Ива Нижнеломовского района Пензенской области в семье крестьян.

В 1996 году Василий Кузьмич возглавил администрацию Железнодорожного района и собрание представителей района. 12 апреля 1998-го стал главой администрации Пензенской области, а 26 марта 1999 года - губернатором, после чего несколько раз переизбирался и переназначался на эту должность.

25 мая 2015 года истек срок полномочий губернатора Пензенской области. Указом Президента РФ Василий Бочкарев был освобожден от должности. 21 сентября 2015 года его назначили членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от правительства Пензенской области.

22 июня 2016 года Василий Бочкарев скончался в Пензе после продолжительной болезни.

Во время губернаторства Бочкарева в Пензенской области были построены новые спортивные объекты, учреждения культуры и медицины, новые предприятия и торгово-развлекательные комплексы.

В пятницу, 28 апреля, его имя было присвоено нижнеломовскому ФОКу.

0
0
0
0
Гость|29.04.2017 10:43|

penzainform.ru писал(a):

Были на могиле Василия Кузьмича Бочкарева, сегодня у него день рождения. Став губернатором, я очень хорошо понимаю, насколько ему было сложно»,[/quoteВообще то для посещения усопших есть день поминовения. День рождения это для живущих.

Гость|29.04.2017 11:05|

Вот почему в храмах так много старушек с поминальными записками. А во времена СССР постоянно поминали день рождения Ленина, день его избрания губернатором всей России 7 ноября 1917 года. И это к добру не привело.

Гость|29.04.2017 11:10|

день его избрания губернатором всей России 7 ноября 1917 года. И это к добру не привело.

старик! тебе тоже - того этого.... пора вместе с бабками... а то - сознание путается, бред, дурные предчувствия с завистью

Гость|29.04.2017 11:39|

Да не ходят на кладбище к покойникам на их день рождения, здоровья и долгих лет жизни что ли им там желать

Совсем очень...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!