26.04.2017 | 11:48

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 26 апреля, были рассмотрены заявления депутатов Бориса Дрякина, Андрея Сакмаева и Сергея Седова о досрочном сложении полномочий.

Все три народных избранника при этом на заседание не явились.

В частности, в заявлении Сергея Седова говорится: «Свое решение принимаю, руководствуясь ответственностью перед избирателями и всеми жителями г. Пензы, которым обещал отстаивать их законные интересы и права, тем самым показать, что я не держусь за статус депутата Пензенской городской думы и придерживаюсь норм и правил, которые действуют на территории Российской Федерации».

Председатель Валерий Савельев предложил принять соответствующий проект решения, и народные избранники единогласно проголосовали за.

Оставшиеся 11 депутатов, которые также допустили ошибки в декларации, остаются на своих местах: требования прокуратуры о сложении ими полномочий были отклонены.

По словам Валерия Савельева, довыборы на вакантные места пройдут в единый день голосования в сентябре. Тогда покинувшие свои посты народные избранники смогут баллотироваться вновь.

Напомним: представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах и расходах, рассматривалось на сессии гордумы 31 марта.

Речь шла об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове, Борисе Дрякине, Александре Трутневе, Василии Журавлеве, Александре Пичугине, Викторе Воробьеве, Алексее Савичеве, Сергее Куличкове, Александре Стрельникове, Георгии Тюрине, Олеге Шаляпине, Жиганше Туктарове и Юрии Зиновьеве.

В итоге дума приняла представление прокурора к сведению. Евгений Зудихин, комментируя такой результат, сообщил, что представление рассмотрено некачественно: его нужно было либо удовлетворить, либо отклонить.

«Прокуратура продолжит работу в этом направлении и будет добиваться исключительно сложения депутатами полномочий, потому что закон нарушен», - резюмировал тогда прокурор.