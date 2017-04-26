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Политика | В Пензе 3 депутата, допустивших ошибки в декларации, покинули гордуму

26.04.2017|11:48
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в среду, 26 апреля, были рассмотрены заявления депутатов Бориса Дрякина, Андрея Сакмаева и Сергея Седова о досрочном сложении полномочий.

Все три народных избранника при этом на заседание не явились.

В частности, в заявлении Сергея Седова говорится: «Свое решение принимаю, руководствуясь ответственностью перед избирателями и всеми жителями г. Пензы, которым обещал отстаивать их законные интересы и права, тем самым показать, что я не держусь за статус депутата Пензенской городской думы и придерживаюсь норм и правил, которые действуют на территории Российской Федерации».

Председатель Валерий Савельев предложил принять соответствующий проект решения, и народные избранники единогласно проголосовали за.

Оставшиеся 11 депутатов, которые также допустили ошибки в декларации, остаются на своих местах: требования прокуратуры о сложении ими полномочий были отклонены.

По словам Валерия Савельева, довыборы на вакантные места пройдут в единый день голосования в сентябре. Тогда покинувшие свои посты народные избранники смогут баллотироваться вновь.

Напомним: требования антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах и расходах за 2015 год нарушили 14 депутатов. Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове, Борисе Дрякине, Александре Трутневе, Василии Журавлеве, Александре Пичугине, Викторе Воробьеве, Алексее Савичеве, Сергее Куличкове, Александре Стрельникове, Георгии Тюрине, Олеге Шаляпине, Жиганше Туктарове и Юрии Зиновьеве.

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Гость|26.04.2017 12:22|

теперь им осталось сообразить на троих !

Гость|26.04.2017 12:26|

Показуха!!!

Гость|26.04.2017 12:32|

Когда уйдет работающий на постоянной основе за зарплату депутат, предъявивший ложную декларацию о доходах?

Гость|26.04.2017 12:34|

Остаются 11 депутатов, требования прокуратуры ими были отклоненены?

Это как?

Пошел нафиг, прокурор?

Гость|26.04.2017 12:37|

penzainform.ru писал(a):

Оставшиеся 11 депутатов, которые также допустили ошибки в декларации, остаются на своих местах: требования прокуратуры о сложении ими полномочий были отклонены.
11 неположняков, а 3-х опустили

Гость|26.04.2017 12:39|

А можно поподробнее? тут же ни че не понятно. Але журналюги.

Гость|26.04.2017 12:42|

Гость писал(a):

А можно поподробнее? тут же ни че не понятно. Але журналюги.
звони в прокуратуру ?

Гость|26.04.2017 12:44|

Вот успей Сакмаев достроить ещё один мемориальный комплекс, а так вот денег то на чумаданчик не хватило.

Гость|26.04.2017 12:49|

Гость писал(a):

звони в прокуратуру ?
Я думаю они вряд ли помогут.

Гость|26.04.2017 13:07|

И в Кузнецке всех оправдали, "не виноватая я"! Так что Кузнецк круче чем Пенза! Мы плюем на прокурора!

Гость|26.04.2017 13:14|

Молодцы. Это характеризует их с хорошей стороны.

Гость|26.04.2017 13:16|

Гость писал(a):

Гость|26.04.2017 13:07|

И в Кузнецке всех оправдали, "не виноватая я"! Так что Кузнецк круче чем Пенза! Мы плюем на прокурора!

Куда нам до Вас, достойных-не простых людей.

Гость|26.04.2017 13:17|

их не трое должны уйти и не 11 а все . закон не для них писан??????? если кто другой ошибается то-- не знание закона не отстраняет от ответственности --. а если они декларацию не умеют заполнять ??????????--это что за безграмотные депутаты и что там за круговая порука ????? ОНИ ВСЕ ДОЛЖНЫ УЙТИ С ВЫПЛАТОЙ ИЗЛИШНЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ ЗА ВРЕМЯ ЭТОЙ ТЯГОМУТИНЫ !!!!!!!! и нужны новые выборы грамотных депутатов . места не напожизненно заняты .

Гость|26.04.2017 13:22|

Стыдно...За город, за людей..Плевок всем....

В сентябре - все трое будут на том же месте.

Гость|26.04.2017 13:25|

Молодцы. Правильно поступили.

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